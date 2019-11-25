Бізнесмен Парнас передав Конгресу США матеріали у справі імпічменту Трампа



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Американський бізнесмен українського походження Лев Парнас

Парнас передав комітету записи, на яких присутні Джуліані та Трамп

Комітет із питань розвідки Палати представників США, що веде розслідування у справі імпічменту президента Дональда Трампа, отримав аудіо-, відео- та фотоматеріали від американського бізнесмена українського походження Льва Парнаса, пов’язаного з особистим адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані.

Як повідомляє телеканал АВС News із посиланням на поінформовані джерела, Парнас передав комітету записи, на яких присутні Джуліані та Трамп. Поки невідомо, що саме ілюструють ці записи. Члени комітету почали розглядати їх лише з минулого тижня.

Глава Комітету з питань розвідки Адам Шиф в ефірі телеканалу CNN повідомив, що комітет вручив повістки як Парнасу, так і ще одному бізнесмену, пов’язаному з Джуліані - Ігорю Фруману, утім не розкрив можливої дати, коли вони свідчитимуть.

Адвокат Парнаса Джозеф Бонді також відмовився коментувати ситуацію ABC News, нагадавши, що його клієнт наголошував на бажанні надати комітету «правдиву й важливу інформацію, яка сприяє справедливості, а не перешкоджає ій».

Нещодавно адвокат Парнаса заявив, що конгресмен Нунес обговорював з Шокіним справу Байденів.

Раніше CNN стало відомо, що президент США Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався з партнерами свого адвоката Руді Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яких, за словами президента, він не знає.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.