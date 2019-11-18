Трамп: Зеленський і Пристайко навіть не знали про затримку з виділенням допомоги



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Американський президент вважає, що Європа мало фінансує Україну

Глава Білого дому запевняє, що Україна отримала гроші «без будь-яких умов»

Президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Вадим Пристайко не знали про затримку із наданням США військової допомоги.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент США Дональд Трамп.

Він додав, що Україна отримала гроші «без будь-яких умов», а також нагадав, що на Зеленського та Пристайка ніякого тиску не здійснювалося.

«Республіканці й інші мають пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ сказали, що на них не чинився тиск. Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?», - написав Трамп.

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they didn’t even know the money wasn’t paid, and got the money with no conditions. But why isn’t Germany, France (Europe) paying? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 листопада 2019 р.

Раніше чиновниця Пентагону на слуханнях у Конгресі заявила, що Трамп розпорядився заморозити військову допомогу Україні.

Також CNN повідомляло, що Трамп особисто доручив Парнасу і Фруману чинити тиск на українську владу.