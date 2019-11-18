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    Економіка та фінанси

    Трамп: Зеленський і Пристайко навіть не знали про затримку з виділенням допомоги

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    <span>Американський президент вважає, що Європа мало фінансує Україну</span> - Трамп: Зеленський і Пристайко навіть не знали про затримку з виділенням допомоги
    Американський президент вважає, що Європа мало фінансує Україну

    Глава Білого дому запевняє, що Україна отримала гроші «без будь-яких умов»

    Президент України Володимир Зеленський і глава МЗС Вадим Пристайко не знали про затримку із наданням США військової допомоги.

    Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив президент США Дональд Трамп.

    Він додав, що Україна отримала гроші «без будь-яких умов», а також нагадав, що на Зеленського та Пристайка ніякого тиску не здійснювалося. 

    «Республіканці й інші мають пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ сказали, що на них не чинився тиск. Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина, Франція (Європа) не платять?», - написав Трамп.

    Раніше чиновниця Пентагону на слуханнях у Конгресі заявила, що Трамп розпорядився заморозити військову допомогу Україні.

    Також CNN повідомляло, що Трамп особисто доручив Парнасу і Фруману чинити тиск на українську владу.

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