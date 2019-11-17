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    У світі

    CNN: Трамп особисто доручив Парнасу і Фруману чинити тиск на українську владу

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    <p>За&nbsp;даними CNN, Парнас (ліворуч) досконало володіє російською мовою, тоді як&nbsp;Фруман (праворуч) був цінний в&nbsp;першу чергу кількістю бізнес-зв'язків в&nbsp;Україні</p> - CNN: Трамп особисто доручив Парнасу і Фруману чинити тиск на українську владу

    За даними CNN, Парнас (ліворуч) досконало володіє російською мовою, тоді як Фруман (праворуч) був цінний в першу чергу кількістю бізнес-зв'язків в Україні

    Парнас начебто говорив своїм довіреним особам про те, що Трамп доручив йому і Фруману «секретну місію», яка полягала в тому, щоб вони чинили тиск на українську владу

    Президент США Дональд Трамп в грудні 2018 року проводив особисту зустріч з партнерами свого адвоката Рудольфа Джуліані Львом Парнасом і Ігорем Фруманом.

    Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що на цій зустрічі Трамп доручив Парнасу і Фруману, які мають американське громадянство, чинити тиск на владу України з метою почати розслідування діяльності в цій країні колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера.

    Два джерела розповіли CNN про те, що зустріч між Трампом, Парнасом, Фруманом і Джуліані відбулася в грудні 2018 року на вечірці з нагоди Хануки в Білому домі.

    Як один з доказів такої зустрічі телекомпанія наводить фотографію зі сторінки Парнасу в одній із соціальних мереж. На знімку стоять поруч і посміхаються ймовірні учасники «закритої зустрічі», що нібито відбулася пізніше, а також віцепрезидент США Майкл Пенс.

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    Майк Пенс, Ігор Фруман, Лев Парнас, Дональд Трамп і Руді Джуліані

    Пізніше Парнас говорив своїм довіреним особам про те, що на зустрічі Трамп доручив йому і Фруману «секретну місію», яка полягала в тому, щоб вони чинили тиск на українську владу. Згідно з планом, Трамп через Джуліані повинен був передавати вказівки, а двоє його партнерів повинні були їх виконувати.

    За даними телеканалу, Парнас досконало володіє російською мовою, тоді як Фруман був цінний в першу чергу кількістю бізнес-зв'язків в Україні.

    Раніше CNN стало відомо, що президент США Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався з партнерами свого адвоката Руді Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яких, за словами президента, він не знає.

     Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

    Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

    Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

    До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.

    Джерело: Новое Время

    США Джозеф Байден Дональд Трамп бізнес політика розслідування Україна президент Рудольф Джуліані Українагейт
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