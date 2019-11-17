CNN: Трамп особисто доручив Парнасу і Фруману чинити тиск на українську владу



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За даними CNN, Парнас (ліворуч) досконало володіє російською мовою, тоді як Фруман (праворуч) був цінний в першу чергу кількістю бізнес-зв'язків в Україні

Парнас начебто говорив своїм довіреним особам про те, що Трамп доручив йому і Фруману «секретну місію», яка полягала в тому, щоб вони чинили тиск на українську владу

Президент США Дональд Трамп в грудні 2018 року проводив особисту зустріч з партнерами свого адвоката Рудольфа Джуліані Львом Парнасом і Ігорем Фруманом.

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що на цій зустрічі Трамп доручив Парнасу і Фруману, які мають американське громадянство, чинити тиск на владу України з метою почати розслідування діяльності в цій країні колишнього віцепрезидента США Джо Байдена і його сина Хантера.

Два джерела розповіли CNN про те, що зустріч між Трампом, Парнасом, Фруманом і Джуліані відбулася в грудні 2018 року на вечірці з нагоди Хануки в Білому домі.

Як один з доказів такої зустрічі телекомпанія наводить фотографію зі сторінки Парнасу в одній із соціальних мереж. На знімку стоять поруч і посміхаються ймовірні учасники «закритої зустрічі», що нібито відбулася пізніше, а також віцепрезидент США Майкл Пенс.

Майк Пенс, Ігор Фруман, Лев Парнас, Дональд Трамп і Руді Джуліані

Пізніше Парнас говорив своїм довіреним особам про те, що на зустрічі Трамп доручив йому і Фруману «секретну місію», яка полягала в тому, щоб вони чинили тиск на українську владу. Згідно з планом, Трамп через Джуліані повинен був передавати вказівки, а двоє його партнерів повинні були їх виконувати.

За даними телеканалу, Парнас досконало володіє російською мовою, тоді як Фруман був цінний в першу чергу кількістю бізнес-зв'язків в Україні.

Раніше CNN стало відомо, що президент США Дональд Трамп щонайменше 10 разів зустрічався з партнерами свого адвоката Руді Джуліані Левом Парнасом і Ігорем Фруманом, яких, за словами президента, він не знає.

Нагадаємо, затриманий в США підприємець Лев Парнас стверджує, що за вказівкою Рудольфа Джуліані, адвоката Дональда Трампа, вимагав від української сторони оголосити про початок розслідування відносно колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена і його сина

Раніше стало відомо, що у Сан-Франциско заарештували американського бізнесмена українського походження Андрія Кукушкіна, який фігурує у справі проти партнерів адвоката Дональда Трампа Льва Парнаса та Ігоря Фрумана.

Також повідомлялося, що адвокат Трампа Джуліані став об'єктом кримінального розслідування, пов'язаного з арештом Лева Парнаса та Ігоря Фурмана.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав «ганебними« слухання з питання про імпічмент і заявив, що демократи блокують свідків, яким хотіли б задати питання республіканці.

Джерело: Новое Время