Навколо фільму про загиблого бізнесмена Щербаня розгорівся публічний конфлікт

Між синами загиблого бізнесмена Євгена Щербаня розігралася сімейна драма

У листопаді ЗМІ анонсували прем'єру документального фільму «Спадкоємець». За словами авторів, це розслідування про те, як син «першого олігарха України» Євгена Щербаня шукає стан свого батька. Але ще до виходу анонсованого фільму розгорівся публічний конфлікт між синами загиблого бізнесмена Євгена Щербаня, пише «Обозреватель».

Як відомо, у покійного Щербаня було троє синів. Судячи з трейлера, в основу фільму покладено твердження Євгенія - старшого сина бізнесмена. Це підтверджує його особиста сторінка в Facebook, останні пости на якій присвячені анонсованого фільму і заочного з'ясування стосунків з братом – Русланом Щербанем.

«Як відомо, перед цим – 23 листопада – Руслан Щербань публічно звернувся до редакції hromadske.ua з закликом «не шукати сенсація там, де їх немає. Не видавати домисли залежного і слабкої людини за факти. Не спекулювати на нашій трагедії». Побоювання у Руслана викликає те, що фільм заснований виключно на розповіді його брата, який зіткнувся з проблемами залежності та тепер можливо таким чином намагається поліпшити своє матеріальне становище», – написано у повідомленні.

Видання нагадує, що раніше пошук спадщини був спільною справою братів. Ще у 2013 роки вони дали розгорнуте інтерв'ю журналу «Форбс», в якому докладно описували обставини аварії бізнес-імперії Щербаня.

«Брати дуже обережно висловлювалися про можливі вигоду вбивства, зате чітко окреслили коло людей, які підтримували офіційних спадкоємців. Серед таких були названі співак Йосип Кобзон, експрем'єр Євген Марчук і олігарх Рінат Ахметов», – зазначає автор.

Вбивство Євгена Щербаня було одним з найбільш резонансних кримінальних подій 90-х. Власника корпорації «АТОН», народного депутата України 2-го скликання, члена виконкому Ліберальної партії України та парламентської фракції «Соціально-ринковий вибір» розстріляли прямо на льотному полі Донецького аеропорту в листопаді 1996 року.

Головною версією події був переділ газового ринку України. Тоді слідство встановило, що злочин скоїла так звана «банда Кушніра», відповідальна за ще одне гучне вбивство - першого голови Нацбанку Вадима Гетьмана. Як заявляв пізніше Леонід Кучма, підозри впали на всемогутнього тоді прем'єра Павла Лазаренка.

Читайте також: