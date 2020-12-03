Вбивство співробітника Адміністрації президента: нападнику «світить» дев’ять років тюрми

У ході судових дебатів обвинувачений визнав свою вину частково

У четвер, 3 грудня, у Шевченківському районному суді Києва відбулись судові дебати у провадженні за обвинуваченням громадянина Республіки Вірменія у вчиненні розбійного нападу на співробітника Адміністрації президента України.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Під час дебатів прокурор підтримав весь обсяг наведених у суді доказів та попросив суд призначити обвинуваченому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 9 років з конфіскацією майна.

У свою чергу обвинувачений у ході дебатів визнав свою вину частково.

Заслухавши сторони, суд продовжив строк тримання під вартою обвинуваченого та призначив на 20 січня 2021 року виступ обвинуваченого з останнім словом.

Матеріали щодо співучасника злочину виділені в окреме кримінальне провадження, досудове розслідування у якому триває.

Нагадаємо, 14 березня в Шевченківському районі столиці виявили мертвого чоловіка. Закривавлене тіло лежало на вулиці Багговутівській прямо біля воріт церкви.

Згодом з’ясувалося, що знайдено мертвим головного консультанта Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента України Олександра Бухтатого.

За результатами слідства правоохоронцям вдалося встановити та затримати одного з нападників. Ним виявився громадянин Вірменії. Обвинувальний акт відносно підозрюваного за ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством небезпечним для життя особи, яка зазнала нападу) скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.