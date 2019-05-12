Філарет допускає розкол у Православній церкві України



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Патріарх Філарет Фото: Facebook

Філарет нарікає, що митрополит Київський Епіфаній вкрай рідко спілкується з ним

Почесний патріарх Православної церкви України (ПЦУ), колишній предстоятель УПЦ КП Філарет допускає розкол у православній церкві.

Про це він заявив в інтерв'ю ТСН, що вийшло у неділю, 12 травня.

Зокрема, Філарет зазначив, що з моменту створення ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній спілкувався з ним не більше п'яти разів.

«Хіба це спілкування? Коли кожного дня потрібно управляти церквою. Тому спілкування немає. Через те, що немає спілкування - а воно повинно бути - церква розділилася, тому зараз моє завдання, як патріарха, зберегти українську церкву», - заявив він.

При цьому почесний патріарх ПЦУ знову запевнив, що Українська православна церква Київського патріархату досі існує.

«Він (Київський патріархат - Ред.) є. Його не потрібно повертати. Він існує…», - зазначив він.

Філарет зазначив, що допускає поділ ПЦУ.

«Допускаю. Але ми створимо єдину церкву», - сказав він.

Філарет заявив, що він, як і предстоятель ПЦУ, може скликати церковний собор.

Нагадаємо, деякі засоби масової інформації заявляють, що патріарх Філарет хоче відновити та очолити УПЦ КП та відсторонити від влади Епіфанія.

Як повідомлялося, Окружний адміністративний суд міста Києва зупинив процес перейменування Української православної церкви (УПЦ), яка зобов'язана перейменуватися на Російську православну церкву.