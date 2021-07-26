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    Фінішували зйомки фільму Віри Яковенко про жителів «сірої зони» (фото)

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    Образ &laquo;Подвійного іммельманну&raquo;&nbsp;&ndash; це алегоричне вираження тих непростих процесів, які проходять громадяни країни - Фінішували зйомки фільму Віри Яковенко про жителів «сірої зони» (фото)
    Образ «Подвійного іммельманну» – це алегоричне вираження тих непростих процесів, які проходять громадяни країни
    Фото: пресслужба Держкіно

    Режисеркою-постановницею фільму є Віра Яковенко

    Закінчились зйомки повнометражного фільму-дебюту Віри Яковенко «Подвійний іммельманн» за сценарієм української письменниці Ірен Роздобудько. Про це повідомили у пресслужбі Держкіно.

    Фільм відображає процеси, які виникли в суспільстві серед мешканців «сірої зони». Люди у новій реальності намагалися пристосуватися до життя в умовах, які далекі від нормальних.

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    Фінішували зйомки фільму Віри Яковенко про жителів «сірої зони» (фото)
    Фінішували зйомки фільму Віри Яковенко про жителів «сірої зони» (фото)
    Фінішували зйомки фільму Віри Яковенко про жителів «сірої зони» (фото)

    «За словами авторів фільму, образ «Подвійного іммельманну» як небезпечного прийому вищого пілотажу – це алегоричне вираження тих непростих процесів, які проходять і громадяни, і сама країна, а надмета цього віражу «до точки повернутись і людиною лишитись», – йдеться в повідомленні.

    Режисеркою-постановницею фільму є Віра Яковенко. Авторка сценарію – Ірен Роздобудько, сценарій якої у 2020 році посів перше місце у Міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова» у номінації «Кіносценарії».

    Стрічку створила компанія «Ейдетік Пікчерз» за підтримки Державного агентства з питань кіно. Продюсери – Олексій Пантелєєв, Роман Негрієнко, Ольга Пантелєєва.

    Ролі у стрічці виконують народна артистка України Лариса Руснак, Істан Розумний, Ксенія Баша та інші.

    Додамо, що на 74-му міжнародному кінофестивалі в Каннах пройшли прем'єрні покази фільмів, які в цьому році представляють Україну.

    Нагадаємо, що фільм історико-пригодницького жанру «Фортеця Хаджибей» здобув перемогу в конкурсній програмі кінофестивалю «Best Istanbul Film Festival».

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    Теги: кіно артист фільм
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    Фінішували зйомки фільму Віри Яковенко про жителів «сірої зони» (фото)