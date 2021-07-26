Фінішували зйомки фільму Віри Яковенко про жителів «сірої зони» (фото)

– це алегоричне вираження тих непростих процесів, які проходять громадяни країни

Образ «Подвійного іммельманну» – це алегоричне вираження тих непростих процесів, які проходять громадяни країни

Режисеркою-постановницею фільму є Віра Яковенко

Закінчились зйомки повнометражного фільму-дебюту Віри Яковенко «Подвійний іммельманн» за сценарієм української письменниці Ірен Роздобудько. Про це повідомили у пресслужбі Держкіно.

Фільм відображає процеси, які виникли в суспільстві серед мешканців «сірої зони». Люди у новій реальності намагалися пристосуватися до життя в умовах, які далекі від нормальних.

«За словами авторів фільму, образ «Подвійного іммельманну» як небезпечного прийому вищого пілотажу – це алегоричне вираження тих непростих процесів, які проходять і громадяни, і сама країна, а надмета цього віражу «до точки повернутись і людиною лишитись», – йдеться в повідомленні.

Режисеркою-постановницею фільму є Віра Яковенко. Авторка сценарію – Ірен Роздобудько, сценарій якої у 2020 році посів перше місце у Міжнародному літературному конкурсі «Коронація слова» у номінації «Кіносценарії».

Стрічку створила компанія «Ейдетік Пікчерз» за підтримки Державного агентства з питань кіно. Продюсери – Олексій Пантелєєв, Роман Негрієнко, Ольга Пантелєєва.

Ролі у стрічці виконують народна артистка України Лариса Руснак, Істан Розумний, Ксенія Баша та інші.

Додамо, що на 74-му міжнародному кінофестивалі в Каннах пройшли прем'єрні покази фільмів, які в цьому році представляють Україну.

Нагадаємо, що фільм історико-пригодницького жанру «Фортеця Хаджибей» здобув перемогу в конкурсній програмі кінофестивалю «Best Istanbul Film Festival».

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