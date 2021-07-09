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    Український фільм став найкращим у Стамбулі

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    Зйомки фільму здійснено на натурному майданчику та в павільйонах Одеської кіностудії - Український фільм став найкращим у Стамбулі
    Зйомки фільму здійснено на натурному майданчику та в павільйонах Одеської кіностудії
    Фото з відкритих джерел

    Кінострічка «Фортеця Хаджибей» відображає події періоду російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я

    Фільм історико-пригодницького жанру «Фортеця Хаджибей» здобув перемогу в конкурсній програмі кінофестивалю «Best Istanbul Film Festival». Про це інформує пресслужба Одеської кіностудії.

    «Фільм Одеськоï кiностудiï «Фортеця Хаджибей» режисера. Костянтина Коновалова здобув перемогу в номінації «Найкращий повнометражний фільм кінофестивалю Best Istanbul Film Festival». Вітаємо творчу команду й акторський склад!», – йдеться у повідомленні.

    Кінострічка «Фортеця Хаджибей», яка відображає події періоду російсько-турецької війни за території Північного Причорномор'я, вийшла у вітчизняний прокат 15 жовтня 2020 року. Того ж місяця фільм побачили й жителі Стамбула та інших міст Туреччини.

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    Український фільм став найкращим у Стамбулі

    За сценарієм Євгена Тимошенка і Костянтина Коновалова, задунайський козак Андрій отримав завдання доставити листа турецькому коменданту фортеці, але її захоплює ворог. Щоб визволити з полону коменданта і врятувати його дочку Фатіму, в яку закоханий Андрій, потрібно перемогти ворога.

    Головні ролі зіграли Олександр Соколов, Дерен Талу, Іраклій Маруашвілі, Катерина Шевченко, Юрдаер Окур, Олег Симоненко та інші актори.

    Фільм створено за підтримки Держагентства України з питань кіно у копродукції з Georgian International Film (Грузія), AISI film (Туреччина), Національною кіностудією ім. Довженка (Україна), Тернопільською кінокомісією (Україна) та кінокомпанією «ІнсайтМедіа» (Україна).

    Зйомки фільму здійснено на натурному майданчику та в павільйонах Одеської кіностудії, у Білгород-Дністровській фортеці, на березі Чорного моря та на річці Дунай.

    Додамо, що на 74-му міжнародному Каннському кінофестивалі покажуть дві стрічки від України.

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    Теги: кіно Стамбул фільм
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    Український фільм став найкращим у Стамбулі