Фірташ із Австрії побачив початок путінського кінця

Фірташ знаходиться в Австрії з того часу, як США почали вимагати його екстрадиції з Австрії в 2014 році

Опальний український мільярдер Дмитро Фірташ: «Жоден український політик не зумів так об'єднати країну, як Путін»

Український олігарх Дмитро Фірташ, який проживає в Австрії, вважає російське вторгнення в Україну «колосальною помилкою» та «початком власної катастрофи Путіна».

В інтерв'ю Ö1-Morgenjournal у понеділок Фірташ сказав: «З моменту здобуття Україною незалежності жодному українському політику не вдалося об'єднати країну так, як це зробив Путін – всупереч інтересам Росії та всупереч своїм власним».

Фірташ, про якого також говорили, що він близький до президента Росії, наголосив, що ніколи не зустрічався з Путіним. Не втримався олігарх і від претензії на адресу Австрії: «Австрія була не менш доброзичливою (до Путіна – ред.), ніж я. І це не я танцював із ним на весіллі».

«На сході України більшість людей говорять російською, і Путін зараз в основному бомбардує східну Україну та вбиває людей, які були більш проросійськи налаштовані», – констатує Фірташ.

Олігарх повторив, що він проти членства в НАТО та за нейтральний статус України. «У 2014 році я сказав, що якщо українські політики продовжать проводити ту політику, яку хочуть американці, то ми станемо другою Сирією. І ми стали другою Сирією, але водночас єдиною країною».

Фірташ, який володіє телегрупою «Інтер» в Україні, сказав, що нещодавно відкрив російськомовний телеканал у Варшаві із 250 співробітниками: «Канал, який ми запустили в Польщі, насамперед призначений для інформування росіян про те, що насправді відбувається в Україні. Вони можуть отримати доступ до каналу через YouTube, тому не просто отримують пропагандистську інформацію від російського державного телебачення».

Фірташ знаходиться в Австрії з того часу, як США вимагали його екстрадиції з Австрії у 2014 році. Причина пов'язана з нібито виплатами хабарів у рамках угоди з титану, яка не відбулася в Індії. Після того, як влітку 2019 року Верховний суд Австрії визнав екстрадицію прийнятною, а тодішній міністр юстиції Клеменс Яблонер дав необхідне схвалення, повторний розгляд клопотання адвокатів Фірташа у Земельному суді Відня запобіг видачі олігарха США. Адвокати Фірташа нещодавно подали скаргу на відхилення окружним судом клопотання щодо перегляду справи, повідомляє автристрійське видання Kurier.

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