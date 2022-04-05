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    У середу США оголосять нові санкції проти РФ: чого вони торкнуться

    США посилюють санкції проти РФ - У середу США оголосять нові санкції проти РФ: чого вони торкнуться
    США посилюють санкції проти РФ

    Обмеження передбачають заборону на нові інвестиції

    Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Росії у середу, 6 квітня. Обмеження включатимуть заборону на нові інвестиції в Росію і ряд інших санкцій. Про це повідомила кореспондентка CNN Кейтлан Коллінз.

    «Завтра США оголосять про нові санкції щодо Росії в координації з країнами G7 і ЄС», - написала вона у Twitter.

    За її словами, пакет санкцій передбачає:

    • повну заборону на нові інвестиції в Росію,
    • посилення обмежень щодо російських фінансових установ і державних підприємств.

    Також планується ввести санкції проти чиновників РФ і членів їх сімей.

    Нагадаємо, президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.

    Президент Франції Еммануель Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.

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    Теги: росія окупанти США санкції війна Україна окупація #stoprussia
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    У середу США оголосять нові санкції проти РФ: чого вони торкнуться