У середу США оголосять нові санкції проти РФ: чого вони торкнуться
Обмеження передбачають заборону на нові інвестиції
Сполучені Штати Америки оголосять про нові санкції проти Росії у середу, 6 квітня. Обмеження включатимуть заборону на нові інвестиції в Росію і ряд інших санкцій. Про це повідомила кореспондентка CNN Кейтлан Коллінз.
«Завтра США оголосять про нові санкції щодо Росії в координації з країнами G7 і ЄС», - написала вона у Twitter.
За її словами, пакет санкцій передбачає:
- повну заборону на нові інвестиції в Росію,
- посилення обмежень щодо російських фінансових установ і державних підприємств.
Також планується ввести санкції проти чиновників РФ і членів їх сімей.
Нагадаємо, президент США Джо Байден після оприлюднених журналістами звірств російської армії в Бучі знову назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем, а також пообіцяв нові санкції проти Росії.
Президент Франції Еммануель Макрон підтримав санкції проти російських енергоносіїв.