Бучанська трагедія: не чекаючи міжнародного трибуналу
Лише в Київській області вже порушено 1200 відповідних кримінальних справ
Безумовно, кримінальні, воєнні злочини, злочини проти людяності, скоєні російськими військами в Бучі, мають бути зафіксовані, документально оформлені і передані в українські та міжнародні суди, зокрема в Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини.
Цим звірським, масовим злочинам російських нацистів проти мирного населення, що мають ознаки геноциду, немає терміну давнини.
Але міжнародні судові розслідування – тривалий і складний процес. З іншого боку, бучанська трагедія не має стати жахливою сенсацією, яка швидко зникне з перших шпальт світових таблоїдів. Слід ініціювати системну, скоординовану з нашими партнерами широку інформаційну кампанію з донесенням світу всієї правди про Бучу.
Можна виокремити деякі складові цієї кампанії:
- ініціювання серії слухань, тематичних заходів в міжнародних інституціях (ООН, ОБСЄ, ПАРЕ, ЄС, НАТО та ін.),
- організувати (за підтримки Світового конгресу українців і організацій української діаспори) акцій пам'яті жертв Бучанської трагедії,
- розповсюджувати через систему диппредставництв України матеріали про злочини російських військ у Бучі,
- МЗС спільно з громадськими організаціями ініціювати спеціальні сесії в рамках міжнародних заходів, круглих столів, конференцій,
- організувати загальноукраїнську акцію з розміщення у соцмережах матеріалів про трагедію в Бучі,
- підготувати пересувні фотовиставки у країнах Європи і світу, передбачивши участь свідків злочинів російських окупантів,
- примусово розміщувати на популярних російських сайтах відеороліки і фотоматеріали про події в Бучі.
Зрозуміло, що, по-перше, це далеко не повний перелік можливих заходів. А по-друге, це лише невелика складова необхідної інформаційної кампанії з донесення світу правди про війну в Україні.
На жаль, Бучанська трагедія – лише фрагмент величезного переліку злочинів, які нині скоюються рашистами в містах та селищах України.
Лише в Київській області вже порушено 1200 відповідних кримінальних справ.
Очевидно, що вже треба готувати матеріали для першої частини «Чорної книги злочинів Росії в Україні».