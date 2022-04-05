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    Думки вголос

    Бучанська трагедія: не чекаючи міжнародного трибуналу

    • Михайло Пашков

      Співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова

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    Тіла мирних мешканців Бучі пролежали на вулицях кілька тижнів - Бучанська трагедія: не чекаючи міжнародного трибуналу
    Тіла мирних мешканців Бучі пролежали на вулицях кілька тижнів
    фото з відкритих джерел

    Лише в Київській області вже порушено 1200 відповідних кримінальних справ

    Безумовно, кримінальні, воєнні злочини, злочини проти людяності, скоєні російськими військами в Бучі, мають бути зафіксовані, документально оформлені і передані в українські та міжнародні суди, зокрема в Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини.

    Цим звірським, масовим злочинам російських нацистів проти мирного населення, що мають ознаки геноциду, немає терміну давнини.

    Але міжнародні судові розслідування – тривалий і складний процес. З іншого боку, бучанська трагедія не має стати жахливою сенсацією, яка швидко зникне з перших шпальт світових таблоїдів. Слід ініціювати системну, скоординовану з нашими партнерами широку інформаційну кампанію з донесенням світу всієї правди про Бучу.

    Можна виокремити деякі складові цієї кампанії:

    1. ініціювання серії слухань, тематичних заходів в міжнародних інституціях (ООН, ОБСЄ, ПАРЕ, ЄС, НАТО та ін.),
    2. організувати (за підтримки Світового конгресу українців і організацій української діаспори) акцій пам'яті жертв Бучанської трагедії,
    3. розповсюджувати через систему диппредставництв України матеріали про злочини російських військ у Бучі,
    4. МЗС спільно з громадськими організаціями ініціювати спеціальні сесії в рамках міжнародних заходів, круглих столів, конференцій,
    5. організувати загальноукраїнську акцію з розміщення у соцмережах матеріалів про трагедію в Бучі,
    6. підготувати пересувні фотовиставки у країнах Європи і світу, передбачивши участь свідків злочинів російських окупантів,
    7. примусово розміщувати на популярних російських сайтах відеороліки і фотоматеріали про події в Бучі.

    Зрозуміло, що, по-перше, це далеко не повний перелік можливих заходів. А по-друге, це лише невелика складова необхідної інформаційної кампанії з донесення світу правди про війну в Україні.

    На жаль, Бучанська трагедія – лише фрагмент величезного переліку злочинів, які нині скоюються рашистами в містах та селищах України.

    Лише в Київській області вже порушено 1200 відповідних кримінальних справ.

    Очевидно, що вже треба готувати матеріали для першої частини «Чорної книги злочинів Росії в Україні».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: МЗС ЄС трагедія росія окупанти ОБСЄ суд НАТО ООН війна Міжнародний кримінальний суд Буча Україна злочини проти людяності Міжнародний суд ООН окупація #stoprussia
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    Бучанська трагедія: не чекаючи міжнародного трибуналу