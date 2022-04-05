Бучанська трагедія: не чекаючи міжнародного трибуналу

Тіла мирних мешканців Бучі пролежали на вулицях кілька тижнів

Лише в Київській області вже порушено 1200 відповідних кримінальних справ

Безумовно, кримінальні, воєнні злочини, злочини проти людяності, скоєні російськими військами в Бучі, мають бути зафіксовані, документально оформлені і передані в українські та міжнародні суди, зокрема в Міжнародний суд ООН, Міжнародний кримінальний суд, Європейський суд з прав людини.

Цим звірським, масовим злочинам російських нацистів проти мирного населення, що мають ознаки геноциду, немає терміну давнини.

Але міжнародні судові розслідування – тривалий і складний процес. З іншого боку, бучанська трагедія не має стати жахливою сенсацією, яка швидко зникне з перших шпальт світових таблоїдів. Слід ініціювати системну, скоординовану з нашими партнерами широку інформаційну кампанію з донесенням світу всієї правди про Бучу.

Можна виокремити деякі складові цієї кампанії:

ініціювання серії слухань, тематичних заходів в міжнародних інституціях (ООН, ОБСЄ, ПАРЕ, ЄС, НАТО та ін.), організувати (за підтримки Світового конгресу українців і організацій української діаспори) акцій пам'яті жертв Бучанської трагедії, розповсюджувати через систему диппредставництв України матеріали про злочини російських військ у Бучі, МЗС спільно з громадськими організаціями ініціювати спеціальні сесії в рамках міжнародних заходів, круглих столів, конференцій, організувати загальноукраїнську акцію з розміщення у соцмережах матеріалів про трагедію в Бучі, підготувати пересувні фотовиставки у країнах Європи і світу, передбачивши участь свідків злочинів російських окупантів, примусово розміщувати на популярних російських сайтах відеороліки і фотоматеріали про події в Бучі.

Зрозуміло, що, по-перше, це далеко не повний перелік можливих заходів. А по-друге, це лише невелика складова необхідної інформаційної кампанії з донесення світу правди про війну в Україні.

На жаль, Бучанська трагедія – лише фрагмент величезного переліку злочинів, які нині скоюються рашистами в містах та селищах України.

Лише в Київській області вже порушено 1200 відповідних кримінальних справ.

Очевидно, що вже треба готувати матеріали для першої частини «Чорної книги злочинів Росії в Україні».

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