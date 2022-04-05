Зеленський показав Радбезу ООН наслідки російської окупації (відео)

Європейцям намагалися донести весь той жах, який перенесли українці

Путінська орда продовжує вбивати українців

Аби європейські чиновники краще усвідомили всю глибину лиха, яке принесли з собою загарбники, їм показали відео з наслідками російської окупації.

Це сталося після виступу Володимира Зеленського, який розповів на засіданні Ради безпеки ООН про воєнні злочини, які Росія чинить на території України, зокрема у звільненому місті Буча.

Кадри закатованих українців не могли залишити байдужим жодного, хто їх побачив.

Увага! Відео не для людей зі слабкою психікою!

Нагадаємо, Велика Британія скликала засідання Радбезу ООН щодо війни в Україні. На ньому говорять про збільшення кількості доказів про воєнні злочини держави-агресорки в українських містах.

Нагадаємо, в Європарламенті звинуватили РФ в геноциді українців і закликали позбавити права вето в ООН.

Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

Між іншим, волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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