Фірташ просить Австрію відпустити його захищати Україну

Опальний бізнесмен просить пустити його на Батьківщину – без зміни статусу звинувачень США проти нього

Ленні Джей Девіс, американський юридичний радник Дмитра Фірташа, сьогодні оприлюднив заяву від імені українського бізнесмена: той однозначно виступає проти вторгнення Росії на свою Батьківщину.

«Наразі Фірташ перебуває в Австрії, де намагається оскаржити запит на екстрадицію від уряду Сполучених Штатів, пов’язаний із звинуваченнями з боку США, які він заперечує. Фірташ не вимагає жодних змін у статусі щодо його австрійської процедури екстрадиції, крім того, щоб австрійська влада дозволила йому тимчасово повернутися в Україну, щоб зробити все можливе для захисту своєї країни», – передає слова бізнесмена Девіс.

Фірташ також наголосив, що повернеться до Австрії після закінчення надзвичайного стану в Україні або на вимогу австрійської влади.

«Фірташ просто хоче повернутися на Батьківщину, щоб допомогти в її кризовий час. Фірташ виступає проти неспровокованого вторгнення Росії. Він вважає, що і російський, і український народ не хоче цієї війни. Україна не є загрозою для Росії. Світова спільнота має зробити все можливе, щоб Україна та український народ залишалися сильними та незалежними», – додав Девіс.

Нагадаємо, ЗСУ закликають перешкоджати танкам РФ, що їдуть у Київ. Також інтернетом шириться пісня з назвою «Російський корабель – іди на**й».