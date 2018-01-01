Фірташа зобов'язали виплатити 2 млн грн вкладнику відомого банку

Олігарх має заплатити банку після рішення суду

Апеляційний суд Івано-Франківської області відкрив провадження за апеляційною скаргою Дмитра Фірташа на рішення про задоволення позову вкладника банку «Надра» і стягнення з олігарха на користь позивача 1,9 млн гривень. Про це повідомляє видання Finbalance. Згідно з судовими матеріалами, в листопаді 2014 року між позивачем та



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Дмитро Фірташ

Олігарх має заплатити банку після рішення суду

Апеляційний суд Івано-Франківської області відкрив провадження за апеляційною скаргою Дмитра Фірташа на рішення про задоволення позову вкладника банку «Надра» і стягнення з олігарха на користь позивача 1,9 млн гривень. Про це повідомляє видання Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, в листопаді 2014 року між позивачем та банком «Надра» був укладений депозитний договір на 100 тис. доларів. Після визнання банку неплатоспроможним Фонд гарантування вкладів виплатив компенсацію в розмірі 200 тис. гривень і включив вимоги на 1,9 млн гривень в четверту чергу вимог кредиторів банку «Надра».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховний суд Австрії визнав не позбавленою підстав апеляцію українського бізнесмена Дмитра Фірташа з проханням переглянути як помилковий вердикт Апеляційного суду Австрії, який усупереч рішенню суду першої інстанції дозволив його екстрадицію до США.