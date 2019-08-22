Фіскали озвучили розміри штрафів для власників «євроблях» з 22 серпня



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Нові штрафні санкції вступають в силу з 22 серпня 2019 року Фото: Главком

Власників авто можуть зобов'язати виплатити до 170 тисяч гривень

Нові штрафні санкції за порушення під час ввезення транспортних засобів вводяться в Україні з 22 серпня 2019 року.

Про це у середу повідомила пресслужба Державної фіскальної служби.

У разі перевищення терміну доставки транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення від 20 до 30 діб передбачений штраф у розмірі 85 тисяч гривень. Якщо термін перевищено більш ніж на 30 діб, а також у разі втрати або розукомплектування авто, розмір штрафу сягатиме 170 тисяч гривень або конфіскація таких авто.

Аналогічні розміри штрафів і під час перевищення термінів тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування та комерційного призначення. Так, перевищення від 20 до 30 діб - сума штрафу складе 85 тисяч гривень, понад 30 діб, також у разі втрати або розукомплектування авто - 170 тисяч гривень або конфіскація.

Крім цього, передбачена відповідальність за передачу транспортного засобу особистого користування у володіння або розпорядження іншій особі, а також використання такого авто в комерційних цілях. За такого порушення доведеться заплатити штраф 34 тисяч гривень

Нагадаємо, у середу заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка за підсумками наради у Міністерстві інфраструктури заявив, що штрафи для власників автомобілів на єврономерах відстрочать ще на три місяці.

«Зараз цей закон є пріоритетним, і в перший же день роботи парламенту він буде прийнятий і штрафні санкції будуть відтерміновані. Протягом строку, на який буде відстрочка, - три місяці», - зауважив він.