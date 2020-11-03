Голова комітету Ради з нацбезпеки захворів на Covid-19

Нардеп порадив усім носити маски

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки Олександр Завітневич, який є нардепом фракції «Слуга народу», захворів на коронавірусну інфекцію.

Про це він написав у Facebook.

«Вчора ввечері отримав результат тесту на Covid-19, позитивний. Здається, це була п'ята спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися», — зазначив депутат.

У своєму дописі нардеп порадив усім не нехтувати засобами захисту.

«Всім бажаю 36,6! Маска, маска і ще раз маска», - наголосив Завітневич.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від усклааднень через Covid-19, натомість за минулу добу одужало 5100 осіб.

Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям.

Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.