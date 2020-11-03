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    Голова комітету Ради з нацбезпеки захворів на Covid-19

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    Олександр Завітневич отримав позитивний тест на коронавірус&nbsp; - Голова комітету Ради з нацбезпеки захворів на Covid-19
    Олександр Завітневич отримав позитивний тест на коронавірус 

    Нардеп порадив усім носити маски

    Голова парламентського комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки Олександр Завітневич, який є нардепом фракції «Слуга народу», захворів на коронавірусну інфекцію.

    Про це він написав у Facebook.

    «Вчора ввечері отримав результат тесту на Covid-19, позитивний. Здається, це була п'ята спроба з початку пандемії, до цього Бог милував. Ну нічого, буду лікуватися», — зазначив депутат.

    У своєму дописі нардеп порадив усім не нехтувати засобами захисту. 

    «Всім бажаю 36,6! Маска, маска і ще раз маска», - наголосив Завітневич.

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    Нагадаємо, що в Україні зафіксовано новий «коронавірусний» антирекорд: 8899 нових хворих за добу. 157 пацієнтів померли від усклааднень через Covid-19, натомість за минулу добу одужало 5100 осіб.

    Найбільше нових випадків виявили у місті Київ (+789), Харківській (+712), Хмельницькій (+506), Донецькій (+496) та Житомирській (+470) областях.

    До слова, напередодні заступниця міністра охорони здоров’я Ірина Микичак рекомендовала українцям купити пульсоксиметр і слідкувати за своїм здоров’ям. 

    Між іншим, ВООЗ назвала «дуже тяжкою» ситуацію з подоланням Covid-19 у Європі.

    Верховна Рада депутат нацбезпека партія Слуга народу коронавірус
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