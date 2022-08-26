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Фото з фронту. Разом із бійцями ЗСУ воює незвичний улюбленець

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Фото з фронту. Разом із бійцями ЗСУ воює незвичний улюбленець
Пацюк Купер допомагає боронити українську землю 
Ганна Маляр/ Facebook

Наші захисники не тільки найкращі воїни, але й люблять тварин 

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр на своїй сторінці у Facebook опублікувала світлину, на якій тримає в руках фронтового улюбленця бійців ЗСУ – пацюка Купера.

«Фронтове мі-мі-мі. Це пацюк Купер, який живе на фронті. Тваринка доглянута, в гарному гуморі», – написала вона.  

Фото з фронту. Разом із бійцями ЗСУ воює незвичний улюбленець фото 1

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян. Після цього бійці врятували з острова кошеня. Врятоване кошеня доправили до столиці і назвали Змієм. Відтепер Змій житиме у Києві, його прихистив один із командирів. Бійці кажуть, кіт став талісманом звільненого острова.

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Теги: ЗСУ

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