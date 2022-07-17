Жителі Києва влаштували велику чергу за врятованими від війни тваринами (відео)

Охочі взяти собі собаку чи кота вишикувалися у велику чергу

Багато з тварин, які були у притулку, вивезені із зони бойових дій

В Києві на ВДНГ 17 липня у «Тимчасовому притулку для тварин» вишикувалася величезна черга з охочих взяти собі кота чи собаку. Про це повідомляє «РБК-Україна».

Волонтери показували тварин, пропонували з ними познайомитись, прогулятись. Після чого можна було прийняти рішення про те, щоб взяти улюбленця до себе.

Додамо, що багато тварин – із зони бойових дій, деякі з них були поранені.

Нагадаємо, раніше у Зеленодольську на Дніпропетровщині через обстріли місцеві жителі зіткнулися з нашестям диких кабанів.

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