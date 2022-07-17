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    Новини

    Жителі Києва влаштували велику чергу за врятованими від війни тваринами (відео)

    Охочі взяти собі собаку чи кота вишикувалися у велику чергу - Жителі Києва влаштували велику чергу за врятованими від війни тваринами (відео)
    Охочі взяти собі собаку чи кота вишикувалися у велику чергу
    фото: РБК-Україна

    Багато з тварин, які були у притулку, вивезені із зони бойових дій

    В Києві на ВДНГ 17 липня у «Тимчасовому притулку для тварин» вишикувалася величезна черга з охочих взяти собі кота чи собаку. Про це повідомляє «РБК-Україна».

    Волонтери показували тварин, пропонували з ними познайомитись, прогулятись. Після чого можна було прийняти рішення про те, щоб взяти улюбленця до себе.

    Додамо, що багато тварин – із зони бойових дій, деякі з них були поранені.

    Нагадаємо, раніше у Зеленодольську на Дніпропетровщині через обстріли місцеві жителі зіткнулися з нашестям диких кабанів.

    Також у будинку в Сергіївці, куди влучила ворожа ракета, врятували цуценя та кошеня. Тепер чотирилапим шукають нову родину.

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    Теги: Київ війна тварини Україна
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    Жителі Києва влаштували велику чергу за врятованими від війни тваринами (відео)