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    Думки вголос

    Як українські бійці уживаються з котами в окопах

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

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    Чотирилапі друзі підтримують бойовий дух наших захисників - Як українські бійці уживаються з котами в окопах
    Чотирилапі друзі підтримують бойовий дух наших захисників
    фото з соцмереж

    Тварини йдуть до людей, навіть попри жахи війни

    Ранок наш починається зазвичай з артилерійської канонади і котячого няву.

    Артилерія працює серіями. Кілька пострілів, потім пауза. Я вже звик рахувати постріли, щоб знати, коли засипати далі.

    Таким же тактичним прийомом користуються наші коти: нявкають 5-7 разів, потім затихають.

    Артилерія у перервах робить так званий перекат – міняє позицію, бо росіяни неодмінно намагаються по ній влучити, висилають у її район безпілотники для коригування.

    Тому швидко роблять перекат.

    Коти діють дещо схожим чином – понявкавши на одні двері, вони при відсутності результату переходять і обнявкують наступні локації, де бачать сни бійці.

    Коли хтось випадково або спеціально відчиняє їм, то головний кіт Пєтя (ім'я змінено з міркувань військової таємниці) вривається в кімнату з голосним криком, у якому поєднується мука помираючої з голоду тварини з тріумфом воїна, котрий щойно взяв неприступну цитадель.

    Сухі котячі харчі зазвичай в цей час лежать на вулиці недоторкані. Тварин цікавить саме штурм людських приміщен. Вони, ніби начитавшись теоретика війни фон Кляуцзевіца, будь-що прагнуть нав'язати людям свою волю.

    У нас два стаціонарних кота – кіт і кішка (колір не скажу, бо теж воєнний секрет), вони мають гарантоване котлове забезпечення. Але приходять ще чимало котів із диверсійно-розвідувальною метою.

    Довго вичікують, лежачи у кущах. А коли ніхто не бачить, проникають на наші позиції і у приміщення, залазять мордою у ящики, крадуть їжу стаціонарних котів.

    Викриті на гарячому, стрімко тікають на зігнутих лапах.

    Коти тримають монополію, їжаків чи собак розвідка ЗСУ наразі не виявила.

    Читайте також: Чому солдатам так приємно торкатися тварин?

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти ЗСУ війна тварини Україна окупація #stoprussia
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    Як українські бійці уживаються з котами в окопах