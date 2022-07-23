Кошеня, якого військові врятували з острова Зміїний отримало ім’я і нову домівку

Кіт пережив окупацію острова та обстріли

Кошеня, якого військові врятували з українського острова Зміїний отримало ім’я і нову домівку. Наразі кіт перебуває у столиці. Про це повідомляє ТСН.

Тваринка прожила на окупованому острові декілька місяців.

Зазначається, що на початку липня українські бійці вперше відрядилися на Зміїний, аби встановити там український прапор. Але те, що на острові може бути хтось живий, ніхто тоді навіть не сподівався. Однак з першого разу виконати всі завдання не вдалося через обстріли окупантів. Вже після повернення військові уважно передивлялися відео, яке зняли на острові і помітили кошеня.

«На одному з відео, які знімали, його виявили. І одне із завершальних завдань командира було поставлено – евакуювати всіх наших. Своїх ми не кидаємо. Тому було евакуйовано нашого нового бойового товариша», – розповідають бійці.

Під час другої поїздки острів остаточно розмінували і встановили над ним повний контроль. Дісталися всіх куточків на Зміїному – обшукали ворожу техніку, бомбосховища та нарешті дісталися головного флагштока.Тікаючи, кажуть, росіяни кидали власні секретні документи та навіть прапор.

«Була ще залишена, кинута секретна документація техніки російської, це ще раз підтверджує питання втечі, що спрацювали чітко наші артилеристи. Дісталися нашого флагштока, на якому висів російський прапор. Нас так вчили, що прапор залишати не можна, для нас це святі речі, не уявляю, що мені сказав би командир, якби я під час відходу, тим паче не бойового відходу, а, як вони виражаються, «жест доброї волі», залишив свій прапор. Так тікають лише боягузи. Прапор у нас. Він у нас і крапка», – кажуть військові.

Головне завдання командира - врятувати на острові живих - виконали під час розмінування бомбосховища: кошеня ховалося у купі сміття. Бійці кажуть, що очевидно, воно народилося на острові - до окупації там були тварини, там жили собаки, коти та навіть вівці. Крім кота, війну ніхто не пережив.

Врятоване кошеня доправили до столиці і назвали Змієм. Відтепер Змій житиме у Києві, його прихистив один із командирів. Бійці кажуть, кіт став талісманом звільненого острова.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня звільнили окупований острів Зміїний від росіян.

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