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    Думки вголос

    Чому солдатам так приємно торкатися тварин?

    • Ігор Луценко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Війна настільки огидна і неприродня, що просто нездатна поміститися у таку просту і симпатичну форму, як собака чи кіт - Чому солдатам так приємно торкатися тварин?
    Війна настільки огидна і неприродня, що просто нездатна поміститися у таку просту і симпатичну форму, як собака чи кіт
    Фото: Facebook Нацгвардії

    Тварини, нічого не знають про війну і ніколи не дізнаються. Надто складний вид зла

    Коло одного з місць квартирування нашого підрозділу живе собака - мабуть, без хазяїв. Стара і підсліпувата.

    Її страшенно приємно чесати - шерсть густа, сама вона м'яка, вгодована, хоча і знервована тим, що безперервно гуркотить навколо.

    Чому солдатам так приємно торкатися тварин? Тому що в них немає війни.

    Війна настільки огидна і неприродня, що просто нездатна поміститися у таку просту і симпатичну форму, як собака чи кіт.

    Вони, тварини, нічого не знають про війну і ніколи не дізнаються. Надто складний вид зла.

    І коли ви разом утворюєте пару – той, хто чеше, і той, кого чешуть – то війни на цей короткий момент немає для вас обох.

    ***

    Стара собака припадає мордою до моїх ніг, як ніби зустрічає старого друга, якому давно воліла виплакатися про свої поневіряння.

    Я лишаю її глибоке хутро, і йду в ту сторону, де гремить все дужче. Деякий час звір біжить і крутить головою, вишукуючи мене незрячими очима, а потім здається і сідає на стежку.

    Джерело: блог Ігоря Луценка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна тварини Україна окупація #stoprussia
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    Чому солдатам так приємно торкатися тварин?