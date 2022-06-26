Війна настільки огидна і неприродня, що просто нездатна поміститися у таку просту і симпатичну форму, як собака чи кіт

Тварини, нічого не знають про війну і ніколи не дізнаються. Надто складний вид зла

Коло одного з місць квартирування нашого підрозділу живе собака - мабуть, без хазяїв. Стара і підсліпувата.

Її страшенно приємно чесати - шерсть густа, сама вона м'яка, вгодована, хоча і знервована тим, що безперервно гуркотить навколо.

Чому солдатам так приємно торкатися тварин? Тому що в них немає війни.

Війна настільки огидна і неприродня, що просто нездатна поміститися у таку просту і симпатичну форму, як собака чи кіт.

Вони, тварини, нічого не знають про війну і ніколи не дізнаються. Надто складний вид зла.

І коли ви разом утворюєте пару – той, хто чеше, і той, кого чешуть – то війни на цей короткий момент немає для вас обох.

***

Стара собака припадає мордою до моїх ніг, як ніби зустрічає старого друга, якому давно воліла виплакатися про свої поневіряння.

Я лишаю її глибоке хутро, і йду в ту сторону, де гремить все дужче. Деякий час звір біжить і крутить головою, вишукуючи мене незрячими очима, а потім здається і сідає на стежку.

Джерело: блог Ігоря Луценка

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.