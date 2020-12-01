Фрагмент Ейфелевої вежі продали на аукціоні за €275 тисяч

Фрагмент виставив на продаж анонімний колекціонер з Європи

У Парижі на аукціоні у вівторок, 1 грудня, був проданий фрагмент Ейфелевої вежі. Лот купили за 275 тисяч євро.

Про це повідомив аукціонний дім Artcurial.

Фрагмент виставив на продаж анонімний колекціонер з Європи. Початкова ціна становила 30 тисяч євро.

Висота фрагмента три метри, це частина спіральних сходів, яка раніше з'єднувала другий і третій поверхи Ейфелевої вежі.

Чотири роки тому покупцеві зі США було продано дев'ять сходинок Ейфеля. Їх ціна склала 550 тисяч доларів.

До слова, комікс про Бетмена, якому понад 80 років, продали на аукціоні за рекордні $1,5 мільйона.

Також повідомлялося, що у Бельгії продали голубку за рекордні 1,6 млн євро.