Ейфелеву вежу знову відкриють для відвідувачів

Ейфелеву вежу закрили 14 березня через карантин

У Парижі з 25 червня відкриють доступ відвідувачів на Ейфелеву вежу, яка була закрита через карантин, введений у зв’язку з коронавірусом.

Про це повідомила установа з обслуговування вежі.

В установі заявили, що після понад три місяці закриття через пандемію Covid-19, що стало найтривалішим періодом припинення діяльності після Другої світової війни, Ейфелева вежа відкриває свої двері для публіки з 10 години 25 червня.

Однак, відновлення відвідувань вежі відбудеться з дотриманням жорстких заходів санітарної безпеки.

Відвідувачі починаючи з 11-річного віку, будуть зобов'язані носити захисні маски. Також буде забезпечуватися дотримання соціальної дистанції.

