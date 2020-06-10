  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Ейфелеву вежу знову відкриють для відвідувачів

    • Розсилка
    Ейфелеву вежу знову відкриють для відвідувачів - Ейфелеву вежу знову відкриють для відвідувачів
    Ейфелеву вежу знову відкриють для відвідувачів

    Ейфелеву вежу закрили 14 березня через карантин

    У Парижі з 25 червня відкриють доступ відвідувачів на Ейфелеву вежу, яка була закрита через карантин, введений у зв’язку з коронавірусом.

    Про це повідомила установа з обслуговування вежі.

    В установі заявили, що після понад три місяці закриття через пандемію Covid-19, що стало найтривалішим періодом припинення діяльності після Другої світової війни, Ейфелева вежа відкриває свої двері для публіки з 10 години 25 червня.

    Однак, відновлення відвідувань вежі відбудеться з дотриманням жорстких заходів санітарної безпеки.

    Відвідувачі починаючи з 11-річного віку, будуть зобов'язані носити захисні маски. Також буде забезпечуватися дотримання соціальної дистанції.

    Ейфелеву вежу закрили 14 березня через карантин.

    Нагадаємо, що Франція - одна із країн-лідерів в Європі за кількістю хворих на коронавірус. Станом на вівторок, 9 червня, там заразилися 154,591 осіб.

    Франція Ейфелева вежа карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ