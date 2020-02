Ейфелеву вежу закрили через ураган

Монумент був закритий через сильний вітер

Ейфелева вежа закрилася для відвідування туристами через наближення урагану Сабіне. Про це повідомила адміністрація Ейфелевої вежі на сторінці в Twitter.

<> raison des vents violents et par mesure de sécurité, la #TourEiffel est fermée pour le moment.

Due to the current strong winds, the #EiffelTower is closed for the moment. #Paris #Ciara