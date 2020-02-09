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    У світі

    Ейфелеву вежу закрили через ураган

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    Ейфелеву вежу закрили через ураган

    Монумент був закритий через сильний вітер

    Ейфелева вежа закрилася для відвідування туристами через наближення урагану Сабіне. Про це повідомила адміністрація Ейфелевої вежі на сторінці в Twitter.

    Так, монумент був закритий через сильний вітер в якості запобіжного заходу.

    Очікується, що ураган Сабіне добереться до узбережжя Бельгії і Франції до вечора неділі, 9 лютого. Метеорологічна служба Meteo France оголосила «помаранчевий» рівень погодної небезпеки в 35 департаментах країни.

    Нагадаємо, Німеччина готується до наближення потужного урагану Сабіне.

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