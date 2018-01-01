Фракція БПП назвала свого кандидата на посаду голови Нацбанку

Фракція БПП підтримала призначення Якова Смолія на посаду голови НБУ

Сьогодні фракція «Блок Петра Порошенка» на вечірньому засіданні заслухала програму діяльності Нацбанку до 2020 року, яку представив кандидат на посаду голови НБУ Яків Смолій. Про це повідомляє сайт БПП. За словами Якова Смолія, стратегічними напрямками розвитку НБУ стануть: низька та стабільна інфляція; стабільна, прозора та