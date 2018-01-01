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    Фракція БПП назвала свого кандидата на посаду голови Нацбанку

    Фракція БПП підтримала призначення Якова Смолія на посаду голови НБУ
    Сьогодні фракція «Блок Петра Порошенка» на вечірньому засіданні заслухала програму діяльності Нацбанку до 2020 року, яку представив кандидат на посаду голови НБУ Яків Смолій. Про це повідомляє сайт БПП. За словами Якова Смолія, стратегічними напрямками розвитку НБУ стануть: низька та стабільна інфляція; стабільна, прозора та
    • Сьогодні, 22:28
    • Розсилка
    Яків Смолій
    Яків Смолій

    Фракція БПП підтримала призначення Якова Смолія на посаду голови НБУ

    Сьогодні фракція «Блок Петра Порошенка» на вечірньому засіданні заслухала програму діяльності Нацбанку до 2020 року, яку представив кандидат на посаду голови НБУ Яків Смолій.

    Про це повідомляє сайт БПП.

    За словами Якова Смолія, стратегічними напрямками розвитку НБУ стануть: низька та стабільна інфляція; стабільна, прозора та ефективна банківська система; відновлення кредитування; ефективна модель регулювання фінансового сектору; лібералізація валютного регулювання та доступність фінансових послуг.

    Народні депутати фракції БПП поставили Смолію низку запитань та ухвалили рішення підтримати його призначення на посаду голови Національного банку, йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, що 22 лютого голова ВР Андрій Парубій повідомив, що Верховна Рада 1 березня розгляне питання звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови Нацбанку та призначення на неї Якова Смолія.

    Раніше, 5 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на нових членів Центральної виборчої комісії.

    Станом на 24 січня, список оновився – до нього додали кандидата від фракції «Народний фронт». 

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