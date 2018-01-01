Фракція БПП назвала свого кандидата на посаду голови Нацбанку
- Сьогодні, 22:28
-
Розсилка
Фракція БПП підтримала призначення Якова Смолія на посаду голови НБУ
Про це повідомляє сайт БПП.
За словами Якова Смолія, стратегічними напрямками розвитку НБУ стануть: низька та стабільна інфляція; стабільна, прозора та ефективна банківська система; відновлення кредитування; ефективна модель регулювання фінансового сектору; лібералізація валютного регулювання та доступність фінансових послуг.
Народні депутати фракції БПП поставили Смолію низку запитань та ухвалили рішення підтримати його призначення на посаду голови Національного банку, йдеться у повідомленні.
Раніше, 5 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на нових членів Центральної виборчої комісії.
Станом на 24 січня, список оновився – до нього додали кандидата від фракції «Народний фронт».
Читайте також матеріали «Главкома»:
Мільйонер з НБУ. Як парламент торгується за Смолія
Хто замінить Охендовського. Порошенко вніс подання на 13 нових членів ЦВК (список)