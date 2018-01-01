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    Парубій: Рада може затвердити голову Нацбанку наступного пленарного тижня

    Парубій сподівається, що до наступного пленарного політичні дискусії будуть завершені
    Наступного пленарного тижня у парламенті може бути вирішено питання щодо призначення голови Національного банку України. Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив в інтерв’ю телеканалу «Рада» у п’ятницю, йдеться на сайті Верховної Ради. «Кандидат на посаду голови Національного банку також
    • Сьогодні, 06:53
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    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій
    Фото: Главком
    Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

    Парубій сподівається, що до наступного пленарного політичні дискусії будуть завершені

    Наступного пленарного тижня у парламенті може бути вирішено питання щодо призначення голови Національного банку України.

    Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив в інтерв’ю телеканалу «Рада» у п’ятницю, йдеться на сайті Верховної Ради.

    «Кандидат на посаду голови Національного банку також проведе дискусії з фракціями - такою була рекомендація профільного Комітету. Я сподіваюсь, що до наступного пленарного тижня ми будемо мати завершені політичні дискусії з цього приводу», - сказав Парубій.

    Щодо призначення нового складу ЦВК, Парубій зазначив, що «ситуація трошки складніша, бо згідно ухваленого антикорупційного законодавства, всі кандидати до ЦВК повинні пройти спецперевірку, а вона може тривати близько 20 днів».

    Нагадаємо, 5 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на нових членів Центральної виборчої комісії.

    Станом на 24 січня, список оновився – до нього додали кандидата від фракції «Народний фронт». 

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