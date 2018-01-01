Парубій: Рада може затвердити голову Нацбанку наступного пленарного тижня

Парубій сподівається, що до наступного пленарного політичні дискусії будуть завершені

Наступного пленарного тижня у парламенті може бути вирішено питання щодо призначення голови Національного банку України. Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив в інтерв’ю телеканалу «Рада» у п’ятницю, йдеться на сайті Верховної Ради. «Кандидат на посаду голови Національного банку також



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Фото: Главком Голова Верховної Ради України Андрій Парубій

Парубій сподівається, що до наступного пленарного політичні дискусії будуть завершені

Наступного пленарного тижня у парламенті може бути вирішено питання щодо призначення голови Національного банку України.

Про це голова Верховної Ради України Андрій Парубій повідомив в інтерв’ю телеканалу «Рада» у п’ятницю, йдеться на сайті Верховної Ради.

«Кандидат на посаду голови Національного банку також проведе дискусії з фракціями - такою була рекомендація профільного Комітету. Я сподіваюсь, що до наступного пленарного тижня ми будемо мати завершені політичні дискусії з цього приводу», - сказав Парубій.

Щодо призначення нового складу ЦВК, Парубій зазначив, що «ситуація трошки складніша, бо згідно ухваленого антикорупційного законодавства, всі кандидати до ЦВК повинні пройти спецперевірку, а вона може тривати близько 20 днів».

Нагадаємо, 5 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради подання на нових членів Центральної виборчої комісії.

Станом на 24 січня, список оновився – до нього додали кандидата від фракції «Народний фронт».

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