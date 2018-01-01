Франція і Німеччина до червня сформують єдину позицію щодо реформування єврозони
- Сьогодні, 11:24
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Париж готовий іти на поступки щодо безнадійних позик, які викликають питання в Берліну
Міністр фінансів Франції Бруно ле Мер заявив про те, що Париж і Берлін мають намір сформулювати консолідовану позицію щодо реформи єврозони протягом березня-червня 2018 року. Мова йде про питання щодо банківського союзу, ринків капіталів і податкової конвергенції. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
Дану заяву ле Мер зробив після переговорів із німецьким візаві Петером Альтмаєром в Парижі. На його думку спільна позиція ФРН і Франції сприятиме об’єднанню і мобілізації навколо неї інших країн ЄС. Мова йде про завершення процесу створення банківського союзу і єдиного ринку капіталів, а також податкової конвергенції між двома країнами.
Головною перешкодою щодо формування консолідованої позиції можуть стати сумніви в ФРН щодо доцільності завершення створення банківського союзу. Так і на сьогодні країнам єврозони не вдалося розробити механізм щодо ліквідації проблемних банків і спільної системи страхування депозитів. Як наслідок, Альтмаєр заявив, що країни мають розробити спільну дорожню карту із цього питання для мінімізації ризиків і уникнення криз в майбутньому.
Франція готова дати відповідь на всі питання, які є в ФРН щодо можливої політики стосовно безнадійних позик. Саме такі позики є доволі поширеними в банківській системі Італії. Ле Мер заявив про те, що представники ФРН і Франції разом із своїми візаві із Іспанії і Італії продовжать переговори щодо проблематики реформування єврозони в понеділок в Брюсселі.