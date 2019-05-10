Франція проти повторних відтермінувань виходу Великої Британії із ЄС



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Рішення в ситуації Брексіту має бути знайдене до 31 жовтня

Париж остаточно не виключає можливості нових відстрочок для Лондона

Радник президента Франції Еманнуеля Макрона повідомив про те, що Париж виступає проти подальших відтермінувань виходу Великої Британії із ЄС.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Рішення в ситуації Брексіту має бути знайдене до 31 жовтня. На думку офіційного Парижа, вибори до парламенту ЄС мали б стимулювати британські політичні сили в досягненні компромісу щодо схвалення угоди про вихід.

Хоча при цьому радник Макрона не виключив остаточно можливості подальших відтермінувань і після 31 жовтня.

До цього Париж на противагу Берліну в квітні виступав за невелику відстрочку для Великої Британії у питанні виходу із ЄС, щоб та могла остаточно вирішити питання ратифікації угоди. В кінці кінців було знайдено компромісне рішення щодо відстрочки на 6 місяців.

Раніше повідомлялося, що шанси на швидке досягнення двопартійної угоди щодо виходу Великої Британії із ЄС стають все більш примарними, незважаючи на продовження консультацій між Консервативною і Лейбористською партіями.