Переговори консерваторів і лейбористів щодо угоди із ЄС не дають результатів



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Лейбористам не сподобалися витоки в пресу в неділю щодо нових поступок уряду Терези Мей

Останній раунд переговорів британських політиків тривав три години

Шанси на швидке досягнення двопартійної угоди щодо виходу Великої Британії із ЄС стають все більш примарними, незважаючи на продовження консультацій між Консервативною і Лейбористською партіями.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Останній безрезультатний раунд переговорів тривав три години. Лейбористам не сподобалися витоки в пресу в неділю щодо нових поступок уряду Терези Мей – опозиція вважає нові пропозиції лише спробою приховати свою непоступливість.

Сторони продовжать переговори в середу. При цьому як лейбористи, так і консерватори обіцяють за декілька наступних днів зробити остаточний висновок, чи взагалі можна буде досягнути відповідної угоди.

Окрім того, в вівторок на засіданні уряду міністр із питань виходу із ЄС Стів Барклай знову поставив питання про підготовку до виходу Великої Британії без угоди. Очікується, що міністр представить доповідь із цього питання на наступному тижні.

На сьогодні існує ризик, що країни ЄС відмовляться після 31 жовтня знову відтермінувати дату виходу Великої Британії. Це автоматично означатиме вихід Великої Британії із ЄС без угоди.

Раніше повідомлялося, що британські лейбористи вимагають схвалення угоди із ЄС на референдумі.

Як відомо, парламент Британії затвердив відстрочку Brexit.

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей направила в ЄС запит про продовження відстрочки Brexit до 30 червня. Згідно з пропозицією Мей, якщо британські парламентарі вчасно проголосують за Brexit, Велика Британія може вийти з ЄС до виборів в Європарламент 23 травня.