Французька футбольна федерація підтримала побитого у Парижі українського підлітка

Жертві вуличного насильства подарували футболку французької збірної

В Instagram українського підлітка, який нещодавно був жорстоко побитий в центрі Парижа, був опублікований пост із вдячністю на адресу Федерації футболу Франції за відправлений нашому співвітчизнику презент.

Потерпілий каже, що зворушений увагою з боку ФФФ

Судячи із фото, Юрій отримав від футбольної організації лист і футболку збірної Франції з переможного для неї чемпіонату світу 2018 року, повідомляє Мукачево.нет.

У коментарі до посту сказано, що юний українець зворушений такою увагою і дякує ФФФ.

Нагадаємо, у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, після чого він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

Сьогодні стало відомо, що дев’ятьом підозрюваним у жорстокому побитті юнака висунуті обвинувачення, включно із замахом на убивство. Загалом за цією справою було затримано дванадцять осіб: одинадцять підлітків віком 15-17 років та один 18-річний юнак. Більшість з них мешкає у містечку Ванв, що біля Парижа.