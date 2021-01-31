Французька футбольна федерація підтримала побитого у Парижі українського підлітка
Жертві вуличного насильства подарували футболку французької збірної
В Instagram українського підлітка, який нещодавно був жорстоко побитий в центрі Парижа, був опублікований пост із вдячністю на адресу Федерації футболу Франції за відправлений нашому співвітчизнику презент.
Судячи із фото, Юрій отримав від футбольної організації лист і футболку збірної Франції з переможного для неї чемпіонату світу 2018 року, повідомляє Мукачево.нет.
У коментарі до посту сказано, що юний українець зворушений такою увагою і дякує ФФФ.
Нагадаємо, у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, після чого він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.
Сьогодні стало відомо, що дев’ятьом підозрюваним у жорстокому побитті юнака висунуті обвинувачення, включно із замахом на убивство. Загалом за цією справою було затримано дванадцять осіб: одинадцять підлітків віком 15-17 років та один 18-річний юнак. Більшість з них мешкає у містечку Ванв, що біля Парижа.