  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Французька футбольна федерація підтримала побитого у Парижі українського підлітка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Підозрюваним у побитті Юрія вже висунуто звинувачення - Французька футбольна федерація підтримала побитого у Парижі українського підлітка
    Підозрюваним у побитті Юрія вже висунуто звинувачення
    Фото: mukachevo.ne

    Жертві вуличного насильства подарували футболку французької збірної

    В Instagram українського підлітка, який нещодавно був жорстоко побитий в центрі Парижа, був опублікований пост із вдячністю на адресу Федерації футболу Франції за відправлений нашому співвітчизнику презент.

    Потерпілий каже, що зворушений увагою з боку ФФФ

    Потерпілий каже, що зворушений увагою з боку ФФФ

    Судячи із фото, Юрій отримав від футбольної організації лист і футболку збірної Франції з переможного для неї чемпіонату світу 2018 року, повідомляє Мукачево.нет.

    У коментарі до посту сказано, що юний українець зворушений такою увагою і дякує ФФФ.

    Нагадаємо, у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, після чого він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle.

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

    Сьогодні стало відомо, що дев’ятьом підозрюваним у жорстокому побитті юнака висунуті обвинувачення, включно із замахом на убивство. Загалом за цією справою було затримано дванадцять осіб: одинадцять підлітків віком 15-17 років та один 18-річний юнак. Більшість з них мешкає у містечку Ванв, що біля Парижа.

    Теги: Франція Париж Instagram
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies