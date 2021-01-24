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    Побитий у Парижі молодий українець виходить із коми

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">В мікрорайоні, де побили українця, часто трапляються напади з боку банд</p> - Побитий у Парижі молодий українець виходить із коми

    В мікрорайоні, де побили українця, часто трапляються напади з боку банд

    Фото: usionline

    Після шестигодинної операції лікарі дають оптимістичні прогнози

    Після тижневого перебування у штучній комі, приходить до тями український підліток Юрій, що 15 січня став жертвою нападу з боку групи невідомих у Парижі. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на його мати Наталію Крученик-Фаргат.

    «Він повільно починає прокидатися, я бачу, що він дуже схвильований. Лікарі кажуть, що це нормально. Він досі інтубований і ще не говорив», – розповіла вона.

    За її словами, лікарі починають пробудження після тижневої коми та шестигодинної операції. Після побиття у хлопця виявили травму голови з декількома серйозними переломами, гематому між мозком і черепом, контузію головного мозку, а також перелом носа, пальця та кілька синців.

    У наступні дні після нападу родина почала шукати свідків і розклеїла плакати в районі, де відбувся інцидент. Здобуту інформацію вони передають правоохоронцям. Мати каже, що їм «потрібно багато додаткових деталей» нападу.

    «Я розмовляла з іншими жителями мікрорайону. Вони мені підтвердили, що сюди часто приїжджають дуже агресивні банди», – розповіла мати.

    Також, за словами матері, Юрій не мав якихось ворогів. Працівники його школи, яких цитують кілька ЗМІ, кажуть, що він – «хороший учень, агресія проти якого шокувала та дивувала».

    «Ми багато говоримо разом, я про свою роботу, він – про своє повсякденне життя в школі... Він ніколи не говорив мені про жоден конфлікт. Але в середу (13 січня) перед нападом він отримав телефонний дзвінок, який тривав кілька секунд увечері. Ми були здивовані й запитали, хто дзвонить йому так пізно. Він сказав нам, що це дрібниці», – пояснює Наталія.

    Нагадаємо, в Парижі 15 січня група невідомих жорстоко побила 14-річного українця Юрія. Підлітка госпіталізували з численними травмами черепа і пізніше ввели у штучну кому.

    Згодом депутат французького парламенту Ніколя Дюпон-Еньян розмістив відео нападу.

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

    Теги: ЗМІ депутат Франція Париж агресія
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