Побитий у Парижі молодий українець виходить із коми

В мікрорайоні, де побили українця, часто трапляються напади з боку банд

Після шестигодинної операції лікарі дають оптимістичні прогнози

Після тижневого перебування у штучній комі, приходить до тями український підліток Юрій, що 15 січня став жертвою нападу з боку групи невідомих у Парижі. Про це повідомляє «Громадське» з посиланням на його мати Наталію Крученик-Фаргат.

«Він повільно починає прокидатися, я бачу, що він дуже схвильований. Лікарі кажуть, що це нормально. Він досі інтубований і ще не говорив», – розповіла вона.

За її словами, лікарі починають пробудження після тижневої коми та шестигодинної операції. Після побиття у хлопця виявили травму голови з декількома серйозними переломами, гематому між мозком і черепом, контузію головного мозку, а також перелом носа, пальця та кілька синців.

У наступні дні після нападу родина почала шукати свідків і розклеїла плакати в районі, де відбувся інцидент. Здобуту інформацію вони передають правоохоронцям. Мати каже, що їм «потрібно багато додаткових деталей» нападу.

«Я розмовляла з іншими жителями мікрорайону. Вони мені підтвердили, що сюди часто приїжджають дуже агресивні банди», – розповіла мати.

Також, за словами матері, Юрій не мав якихось ворогів. Працівники його школи, яких цитують кілька ЗМІ, кажуть, що він – «хороший учень, агресія проти якого шокувала та дивувала».

«Ми багато говоримо разом, я про свою роботу, він – про своє повсякденне життя в школі... Він ніколи не говорив мені про жоден конфлікт. Але в середу (13 січня) перед нападом він отримав телефонний дзвінок, який тривав кілька секунд увечері. Ми були здивовані й запитали, хто дзвонить йому так пізно. Він сказав нам, що це дрібниці», – пояснює Наталія.

Нагадаємо, в Парижі 15 січня група невідомих жорстоко побила 14-річного українця Юрія. Підлітка госпіталізували з численними травмами черепа і пізніше ввели у штучну кому.

Згодом депутат французького парламенту Ніколя Дюпон-Еньян розмістив відео нападу.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.