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    Український підліток, якого побили в Парижі, прийшов до тями

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    21 січня у Юрія був день народження - своє 15-річчя він зустрів у комі - Український підліток, якого побили в Парижі, прийшов до тями
    21 січня у Юрія був день народження - своє 15-річчя він зустрів у комі
    Фото з відкритих джерел

    Хлопець опритомнів, розплющив очі та сказав перше слово – мама

    Український підліток Юрій, якого жорстоко побили в центрі Парижа, наразі перебуває в лікарні, але опритомнів та може говорити. Хлопець опритомнів, розплющив очі та сказав перше слово – мама.

    Про це повідомляє «Обозреватель».

    Як розповіла мати постраждалого Наталія Фаргат-Крученик, хлопець може рухати кінцівками. А тітка хлопця Ірен уточнила, що Юрій прийшов до тями 23 січня, але наступного дня йому стало гірше.

    «Він був дуже збуджений, у нього підвищився внутрішньочерепний тиск, він був нервовий. Але в понеділок рано-вранці сестра повідомила, що йому стало краще, він заспокоївся. Лікарі поки не можуть пояснити, чому так сталося», – розповіла Ірен.

    Відомо, що у Юрія переламані руки, ноги, ребра, плечі, зламаний ніс. Також у кількох місцях переламано череп, є гематома й контузія головного мозку. Хлопець переніс шестигодинну операцію на голові, і весь тиждень лікарі тримали його в медичній комі.

    У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. 21 січня у Юрія був день народження - своє 15-річчя він зустрів у комі.

    Нещодавно депутат французького парламенту Ніколя Дюпон-Еньян розмістив відео нападу.

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

    Теги: діти Франція бійка українці напад лікарня
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