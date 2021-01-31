Нападникам на українського підлітка у Парижі висунули обвинувачення
П’ять осіб обвинувачуються у замаху на вбивство, вони заарештовані
У Парижі дев’ятьом підозрюваним у жорстокому побитті українського підлітка висунуті обвинувачення, включаючи замах на убивство.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Franceinform.
За інформацією джерел у слідстві, п’ять осіб обвинувачуються у замаху на вбивство; вони заарештовані. Ще четверо підлітків перебувають під контролем правоохоронців.
Загалом за цією справою було затримано дванадцять осіб: одинадцять підлітків віком 15-17 років та один 18-річний юнак. Більшість з них мешкає у містечку Ванв, що біля Парижа.
Зазначається, що трьох затриманих було відпущено без висунення обвинувачень на цій стадії розслідування.
Нагадаємо, у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. 21 січня у Юрія був день народження – своє 15-річчя він зустрів у комі.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.
26 січня стало відомо, що хлопець прийшов до тями. Як розповіла мати постраждалого Наталія Фаргат-Крученик, хлопець може рухати кінцівками. А тітка хлопця Ірен уточнила, що Юрій прийшов до тями 23 січня, але наступного дня йому стало гірше.