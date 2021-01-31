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    Нападникам на українського підлітка у Парижі висунули обвинувачення

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    Жорстоко побитий хлопець&nbsp;тривалий час перебував у комі - Нападникам на українського підлітка у Парижі висунули обвинувачення
    Жорстоко побитий хлопець тривалий час перебував у комі

    П’ять осіб обвинувачуються у замаху на вбивство, вони заарештовані

    У Парижі дев’ятьом підозрюваним у жорстокому побитті українського підлітка висунуті обвинувачення, включаючи замах на убивство.

    Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Franceinform.

    За інформацією джерел у слідстві, п’ять осіб обвинувачуються у замаху на вбивство; вони заарештовані. Ще четверо підлітків перебувають під контролем правоохоронців.

    Загалом за цією справою було затримано дванадцять осіб: одинадцять підлітків віком 15-17 років та один 18-річний юнак. Більшість з них мешкає у містечку Ванв, що біля Парижа.

    Зазначається, що трьох затриманих було відпущено без висунення обвинувачень на цій стадії розслідування.

    Нагадаємо, у Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. 21 січня у Юрія був день народження – своє 15-річчя він зустрів у комі.

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

    Відомо, що у Юрія переламані руки, ноги, ребра, плечі, зламаний ніс. Також у кількох місцях переламано череп, є гематома й контузія головного мозку. Хлопець переніс шестигодинну операцію на голові, і весь тиждень лікарі тримали його в медичній комі.

    26 січня стало відомо, що хлопець прийшов до тями. Як розповіла мати постраждалого Наталія Фаргат-Крученик, хлопець може рухати кінцівками. А тітка хлопця Ірен уточнила, що Юрій прийшов до тями 23 січня, але наступного дня йому стало гірше.

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    Теги: Франція вбивство розслідування поліція
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