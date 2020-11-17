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    Французьке радіо помилково опублікувало некрологи королеви Єлизавети та ще сотні живих знаменитостей

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    RFІ помилково опублікувала некрологи королеви Єлизавети II - Французьке радіо помилково опублікувало некрологи королеви Єлизавети та ще сотні живих знаменитостей
    RFІ помилково опублікувала некрологи королеви Єлизавети II
    Фото: Government of Alberta/Flickr

    Керівництво редакції вибачилася перед аудиторією та всіма зацікавленими особами

    Радіостанція Radio France Internationale (RFІ) помилково опублікувало некрологи королеви Єлизавети II, американського актора Клінта Іствуда, бразильського футболіста Пеле, експрезидента США Джиммі Картера, колишнього кубинського лідера Рауля Кастро та французької актриси Бріджит Бардо. Про це пише ВВС.

    Радіостанція вибачилася за публікацію, мовляв до помилки призвела "технічна проблема" в системі управління контентом. Через це було опубліковано близько 100 заздалегідь підготовлених матеріалів на сайті радіостанції, які потрапили до Google та Yahoo.

    Керівництво редакції вибачилася перед аудиторією та всіма зацікавленими особами.

    Редакції ЗМІ часто готують некрологи, щоб мати змогу негайно опублікувати його, коли оголошено про смерть відомої людини.

    Королева Єлизавета править Великою Британією вже 68 років, 21 квітня вона відсвяткувала своє 94-річчя. Монарх є однією з найпопулярніших осіб Великої Британії. За останніми опитуваннями, її підтримують близько 80 % підданих.
    Теги: радіо Франція Королева Єлизавета II Велика Британія
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