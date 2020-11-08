Королева Єлизавета II вперше з’явилася на публіці у захисній масці

Принц Вільям і принц Чарльз були серед членів королівської сім’ї, які в останні місяці носили маски на офіційних заходах

Королева Великої Британії Єлизавета II вперше одягла маску на публіці під час відвідин могили Невідомого воїна, в день 100-річчя його похорону.

Про це повідомляє Sky News.

Відвідування Вестмінстерського абатства було її першою публічною появою в Лондоні з березня.

Королівський помічник сказав, що служба в середу була «дуже особистою» для королеви, і вона залишила на могилі квіти.

Маска королеви була чорною з білими краями і, як вважають, була зроблена Анжелою Келлі, яка створює багато нарядів монарха. Однак Букінгемський палац поки не коментує цю інформацію.

Принц Вільям і принц Чарльз були серед членів королівської сім’ї, які в останні місяці носили маски на офіційних заходах.

У жовтні королева зазнала критики за те, що вона не закривала обличчя, коли вона разом з принцом Вільямом відвідала оборонну лабораторію Портон-Дауна, що визначила нервово-паралітичний агент «Новічок», який використали для отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії два роки тому.

Нагадаємо, Єлизавета II вийшла із самоізоляції для нагородження експертів з «Новачка».