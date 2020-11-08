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    У світі

    Королева Єлизавета II вперше з’явилася на публіці у захисній масці

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    Маска королеви Великої Британії&nbsp;була чорною з білими краями&nbsp; - Королева Єлизавета II вперше з’явилася на публіці у захисній масці
    Маска королеви Великої Британії була чорною з білими краями 

    Принц Вільям і принц Чарльз були серед членів королівської сім’ї, які в останні місяці носили маски на офіційних заходах

    Королева Великої Британії Єлизавета II вперше одягла маску на публіці під час відвідин могили Невідомого воїна, в день 100-річчя його похорону.

    Про це повідомляє Sky News.

    Відвідування Вестмінстерського абатства було її першою публічною появою в Лондоні з березня.

    Королівський помічник сказав, що служба в середу була «дуже особистою» для королеви, і вона залишила на могилі квіти.

    Маска королеви була чорною з білими краями і, як вважають, була зроблена Анжелою Келлі, яка створює багато нарядів монарха. Однак Букінгемський палац поки не коментує цю інформацію.

    Принц Вільям і принц Чарльз були серед членів королівської сім’ї, які в останні місяці носили маски на офіційних заходах.

    У жовтні королева зазнала критики за те, що вона не закривала обличчя, коли вона разом з принцом Вільямом відвідала оборонну лабораторію Портон-Дауна, що визначила нервово-паралітичний агент «Новічок», який використали для отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії два роки тому.

    Нагадаємо, Єлизавета II вийшла із самоізоляції для нагородження експертів з «Новачка».

    Королева Єлизавета II отруєння Велика Британія Принц Чарльз коронавірус
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