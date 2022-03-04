Країни ЄС спрощують умови доставки гуманітарної допомоги для України

На лобовому склі автомобіля має бути розміщено добре видиме оголошення із надписом «Humanitarian Aid for Ukraine» та малюнок хреста червоного кольору

Все для підтримки українців у цей час

Низка країн Європейського Союзу спростила проїзд для перевізників гуманітарної допомоги в Україну. Про це повідомило Міністерство інфраструктури України.

«Йдеться про звільнення перевізників від будь-яких додаткових умов, зокрема необхідності оформлення дозволів на міжнародні вантажні перевезення. Це необхідно для оперативної доставки гуманітарних вантажів на період воєнного стану», - розповіли у МІУ.

Зокрема, для перетину кордону з Литвою, Латвією та Словаччиною не потрібно подавати інформацію про перевізника та транспортний засіб.

Федеральне міністерство цифрових технологій та транспорту Німеччини також повідомило, що українські перевізники можуть здійснювати перевезення медикаментів та гуманітарної допомоги територією країни без використання дозволів. Для здійснення такого перевезення перевізнику необхідно надати номер транспортного засобу.

У свою чергу Угорщина відмінила плату за користування дорогами та реєстрацію подій у електронній системі BIREG у разі транспортування гуманітарного вантажу до України їх територією.

«Важливо – на лобовому склі автомобіля має бути розміщено добре видиме оголошення із надписом «Humanitarian Aid for Ukraine» та малюнок хреста червоного кольору. У наявності має бути заповнена українською/англійською Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою , а також супровідний лист від організації (англійською мовою), що направляє гуманітарний вантаж в Україну із інформацією про отримувача, реєстраційним номером автомобіля, датою відправки, характером та об’ємом вантажу», - зазначили у Мінінфраструктури.

Крім цього, інформація про транспортний засіб, який буде рухатись територію Угорщини, повинна бути надана Міністерству інфраструктури України для інформування угорської сторони.

Для перетину кордону з Польщею перевізники мають завчасно заповнити форму.

«Також Республіка Польща скасувала плату за користування усіма дорогами для перевізників гуманітарних вантажів. Для всіх громадян України, які вимушено залишають власну країну, польська сторона забезпечить безоплатний проїзд залізничним транспортом», - написали у МІУ.