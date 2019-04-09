ФСБ заявила про затримання члена «Правого сектора» Ігоря Пирожка



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Про Ігоря Пирожка на просторах інтернету багато суперечливої інформації

Російські спецслужби повідомляють, що в січні 2018 року затриманий прибув на територію московського регіону, де партизанив в інтересах організації «Правий сектор» і вербував до неї росіян

ФСБ Росії заявляє про затримання «активного учасника української праворадикальної організації «Правий сектор» Ігоря Пирожка. Про це зазначається повідомленні прес-служби УФСБ по Москві і Московській області, яке надійшло у вівторок російському «Інтерфаксу».

За даними ФСБ РФ, «в 2014 році, затриманий, перебуваючи на території України, вступив до складу праворадикальної української організації «Правий сектор» (під псевдонімом Чирка Роман), де серед місцевих прихильників націоналістичних ідей «створив загін «Хорти», призначений для ведення партизанської війни проти Російської Федерації».

Російські спецслужби повідомляють, що «в січні 2018 року затриманий прибув на територію московського регіону, де проживав за різними конспіративними адресами, і в період 2018-2019 рр. вживав заходів в інтересах організації «Правий сектор» і вербував до неї громадян РФ».

«В ході обшуків за місцями проживання та роботи затриманого вилучено літературу, символіку, обмундирування і спорядження «екстремістської організації», її пропагандистські матеріали, засоби зв'язку та інші «матеріальні докази причетності до діяльності організації «Правий сектор», відзначає УФСБ.

Слідчим підрозділом УФСБ порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1.1 ст.282.2 і ч.2 ст.282.2 КК Росії («Організація діяльності екстремістської організації»).

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

Згідно з даними з відкритих джерел, Ігор Пирожок - уродженець Одеської області (1968 р.н.) довгий час прожив у Росії. Йому приписували створення нацистської організації та організацію підпільної порно кіностудії в Одесі.

Повернувшись в Україну, деякий час був одним з лідерів «Правого сектора» в Бердичеві, пізніше переїхав до Житомира.

У травні 2015 року СБУ затримала Пирожка при спробі продати дві гранати Ф-1. За даними СБУ, Пирожок намагався налагодити збут зброї із зони АТО.

У 2016 році був засуджений до трьох років позбавлення волі, проте через два роки оголосив, що покинув Україну.

Джерело: Українська правда