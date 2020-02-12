Росіяни планують використати тему ринку землі для дестабілізації України?



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Відкриття ринку землі в Україні - нове питання для РФ, «з яким вона грає»

Заступник секретаря Радбезу вважає, що тепер головне завдання росіян - влаштувати конфлікт всередині країни

Аби дестабілізувати ситуацію в Україні у Путіна розроблений далеко не один варіант. Адже росіяни врахували помилки 2014 року і поміняли вектор. Тепер російська пропаганда візьметься і за розхитування ситуації навколо відкриття вільного продажу землі в Україні. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів заступник секретаря РНБО, генерал Збройних сил Сергій Кривонос.

«Вони побачили силу українського народу, який встояв перед реально сильною загрозою. Наразі найголовніше їхнє завдання – приспати, аби ми не помічали небезпеку від ворога, і вивести все на конфлікт всередині країни. Посіявши недовіру серед нас, роздробивши народ за різними дражливими питанням. У тому числі й щодо ринку землі, газу, закону про мову, ставлення до результатів Другої світової війни», - наголосив генерал.

Кривонос впевнений, що це ті питання, «з якими вони грають». А Україна в них зараз сильно програє.

«У прикордонних областях нам треба терміново вирішувати питання донесення людям адекватної інформації. Питання мослення наших телеканалів в цих регіонах треба вирішувати максимально швидко. Якщо ми цього не зробимо, через 2-3 роки російське ТБ зробить там більше, ніж їхні збройні сили», - попередив заступник секретаря Радбезу.

Раніше лідер партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко спрогнозував, що прийняття закону про землю може зайняти близько двох місяців.

Також нагадаємо, що у РНБО порахували, скільки обійдеться України відведення військ по усій лінії фронту. За даними Кривоноса, щоб відвести війська по всій лінії фронту Україні необхідно буде витратити щонайменше 600 мільйонів гривень. До того ж, це справа не одного місяця.

Як повідомлялось, генерал Кривонос прокоментував мирні ініціативи Офісу президента. Заступник секретаря РНБО переконаний, що першочергове завдання глави держави – домогтися виведення російських військ за межі наших кордонів.

Крім того Кривонос прокоментував заяви Офісу президента про вибори в ОРДЛО