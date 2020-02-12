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    Думки вголос

    Зеленський сподівається, що Єрмак допоможе домовитися з Путіним про припинення війни?

    • Сергій Руденко

      Журналіст

    • Розсилка
    Зеленський сподівається, що Єрмак допоможе домовитися з Путіним про припинення війни?

    Новий етап президентства Зеленського вимагає нових кадрових рішень, які, судячи з усього, відтепер буде ухвалювати й Андрій Єрмак

    11 лютого Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Богдана з посади керівника Офісу президента (ОП). Те, про що так довго говорили в політичних кулуарах, здійснилося - колишній адвокат олігарха Ігоря Коломойського пішов зі штату глави держави. Відставка Богдана це, схоже, початок зміни команди Зеленського, в якій одну з ключових ролей тепер відіграє новий голова ОП Андрій Єрмак, який відповідає в оточенні президента України за російський напрямок.

    Злет і падіння Богдана

    Рік тому, коли стартувала президентська кампанія, Андрій Богдан був одним з небагатьох в оточенні Зеленського, який знав про українську політику значно більше, ніж сам кандидат на пост глави держави. Ексзаступник міністра юстиції, колишній антикорупційний уповноважений в уряді Миколи Азарова і особистий адвокат олігарха Ігоря Коломойського знався на владних інтригах. Що, схоже, і було так необхідно політичному неофітові - художньому керівникові «Студії Квартал-95».

    У перші кілька місяців президентства Зеленського Андрій Богдан дозволяв собі публічно виправляти президента, грубіянити журналістам, демонструючи тим самим, що він - якщо і не перша, то, як мінімум, друга людина в державі. Що, схоже, почасти так і було. Адже саме заради Богдана, який потрапив під люстрацію, адміністрацію президента перейменували на Офіс президента. А сам глава канцелярії перетворився на тінь Володимира Зеленського - перебував з ним поруч всюди: у відрядженнях, на пляжі, в будні й у вихідні. Що породило серед користувачів соцмереж безліч мемів.

    Здавалося, що майстер кулуарних інтриг Андрій Богдан, який тролив журналістів своєю заявою про відставку ще в серпні 2019 року, буде вічно за спиною Володимира Зеленського. Звичайно ж, за підтримки Ігоря Коломойського. Це саме Богдан ініціював зміщення Віталія Кличка з посади голови Київської міської держадміністрації (щоправда, невдало) і, судячи з оприлюднених у мережі записів, намагався керувати Державним бюро розслідувань (ДБР) у справі п'ятого президента України Петра Порошенка. Але, видно, щось пішло не так. Починаючи від осені, глава Офісу президента став рідше з'являтися поруч із Зеленським на публічних заходах. А після «нормандського саміту» в Парижі на перший план вийшов новий фаворит президента - його помічник Андрій Єрмак.

    Хтось каже, що Богдан став жертвою боротьби всередині команди Зеленського. Хтось - що «правою рукою» президента України були незадоволені не тільки в Києві, а й за межами держави. Як би там не було, факт залишається фактом - Андрій Богдан пішов у відставку. А з ним, очевидно, йде і стиль управління державою, який досі демонстрував президент Зеленський.

    Підкорення Росії. Похід Єрмака

    48-річний Андрій Єрмак, який отримав портфель голови Офісу президента України, - давній знайомий Володимира Зеленського. Він довго займався бізнесом, має частки в більш ніж 20 компаніях. Юрист за освітою і кінопродюсер довго перебував у тіні Андрія Богдана, займаючи скромну посаду помічника президента України. Але влітку 2019 року ситуація почала змінюватися. Саме тоді Єрмак став одним з головних переговірників з російською стороною - і щодо обміну полоненими, і щодо організації «нормандського саміту» в Парижі. Водночас він почав супроводжувати Зеленського в закордонні візити.

    Чому ж Андрій Єрмак витіснив Андрія Богдана з орбіти впливу нинішнього президента України? По-перше, Зеленський і далі вірить, що він домовиться з Володимиром Путіним про припинення війни на Донбасі. Заради цього він готовий йти на поступки Москві. Зеленський, схоже, щиро сподівається, що в цьому йому допоможе Андрій Єрмак. По-друге, ореол Богдана як особистого адвоката Ігоря Коломойського, схоже, почав заважати Зеленському. Він уже сам хоче грати у велику політику, а не вважатися «людиною Бені» в президентському кріслі.

    До самого Андрія Єрмака, судячи з усього, в Кремлі ставляться прихильно. Українські журналісти стверджують, що новий глава ОПУ пов'язаний з одіозним путінським олігархом Аркадієм Ротенбергом. Сам же Єрмак говорить, що підтримує конструктивний контакт з заступником голови адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, який віднедавна відповідає за ситуацію на окупованому Донбасі. Схоже, для Зеленського Єрмак - ключ до вирішення всіх питань із російською стороною, і, перш за все, до досягнення миру на Сході України. Тому з призначенням нового глави Офісу президента Зеленського, очевидно, слід очікувати крен зовнішньої політики Києва в бік Росії.

    Хто наступний за Богданом?

    З відходом Андрія Богдана в команді Володимира Зеленського, ймовірно, почнуться кадрові зміни. Адже, крім звичної канцелярської роботи, тепер уже колишній глава Офісу президента України був одним із серйозних гравців в українській політиці. Він впливав на призначення у виконавчій владі, давав (як свідчать записи в кабінеті екс-глави ДБР Романа Труби) неформальні розпорядження керівникам правоохоронних органів. Тому не виключено, що слідом за Богданом своїх посад позбудуться пов'язані з ним керівники низку центральних органів влади і офісу президента.

    В цілому ж, відставка Богдана завершила «медовий» період Володимира Зеленського в політиці - становлення його як президента України. Поступово з його оточення йдуть ті, хто привів Зеленського до влади. Першим був Олександр Данилюк, який подав у відставку з посади секретаря РНБО. Тепер - Андрій Богдан. Новий етап президентства Зеленського вимагає нових кадрових рішень, які, судячи з усього, відтепер буде ухвалювати й Андрій Єрмак.

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    Джерело: Deutsche Welle

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    Росія РНБО війна Путін Олександр Данилюк Володимир Зеленський Андрій Богдан Андрій Єрмак Офіс президента
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