В РНБО назвали Крим «нашим другим завданням»



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Сергій Кривонос: для Росії дуже важливо організувати поставки води в Крим, тому ми не такі слабкі

Генерал Кривонос називає проблему дефіциту води на окупованому півострові нашою перевагою

Заступник секретаря РНБО, генерал Збройних сил Сергій Кривонос в інтерв’ю «Главкому» назвав найбільш вірогідний сценарій повернення Криму.

«Тут треба бути послідовним. Сили і засоби у нас обмежені, тому завдання номер один – вирішення питання Донбасу. Крим – наше друге завдання. Вирішення цієї проблеми знаходиться в політичній площині. Одним з наших важелів впливу на ситуацію в Криму є відсутність там води. Вона призвела до серйозних економічних і екологічних проблем. Для Росії дуже важливо організувати поставки води в Крим.Тому ми не такі слабкі», - наголосив заступник секретаря РНБО.

«Плюс міжнародна політична підтримка в питаннях вирішення проблем кримсько-татарського народу. Але в Росії розглядають варіанти політичного тиску і військового втручання, щоб закрити цю проблему для себе», - додав він.

Крім того Кривонос прокоментував заяви Офісу президента про вибори в ОРДЛО.

Раніше голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в ефірі «Прямого» назвав допустимим компромісом подачу води в окупований Криму в обмін на виведення російських військ із Донбасу.

«Якщо дати воду в Крим, але мати велику перевагу у переговорах щодо Донбасу - моя особиста позиція, я буду вважати це достатнім компромісом. Я на таке б пішов, бо в Криму водою будуть користуватися громадяни України.

Якщо це буде обмін, що вони відходять до Ростова, ми встановлюємо контроль над кордоном, я б на таке пішов», - сказав Арахамія.

Нагадаємо, що з 10 лютого в окупованому Сімферополі введуть обмеження на подачу води населенню, внаслідок дефіциту питної води, запасів якої залишилось на 100 днів.

Нагадаємо, народний депутат від «Слуги народу», голова бюджетного комітету Верховної Ради Юрій Арістов повідомив про ідею заробляти, продаючи воду до Криму. Депутат Арістов назвав спершу півострів «Росією», а потім виправився.

У Росії з прихильністю відреагували на ідею «Слуги народу» щодо продажу української води в Крим.

Після анексії Криму Росією у 2014 році на півострові почалися проблеми з водопостачанням, оскільки Україна припинила поставки води по Північно-Кримському каналу.

В кінці серпня і початку вересня 2018 року нестача води стала причиною викидів хімічних речовин в Криму. На заводі «Кримський Титан» обмілів кіслотонакопичувач.