Генпрокуратура доручила НАБУ розслідувати справу про можливий тиск з боку Адміністрації на членів НАЗК



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Фото: Укрінформ

За версією слідства, посадові особи НАЗК, ймовірно, діючи за вказівками посадовців Адміністрації президента, у 2017 року приймали рішення про відсутність порушень за результатами перевірок е-декларацій

Генеральна прокуратура доручила Національному антикорупційному бюро (НАБУ) розслідувати кримінальне провадження про можливий тиск співробітників Адміністрації президента на членів Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) під час перевірки електронних декларацій. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

«Генеральна прокуратура України визначила підслідність за детективами НАБУ в кримінальному провадженні за фактом вчинення посадовими особами Національного агентства з питань запобігання корупції та Адміністрації президента України злочину, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем)», - сказано в ньому.

Так, за версією слідства, посадові особи НАЗК, ймовірно, діючи за вказівками посадових осіб Адміністрації президента, протягом 2017 року приймали рішення про відсутність порушень за результатами проведення спеціальних і повних перевірок е-декларацій чиновників.

Нагадаємо, у листопаді 2017 року екскерівник департаменту фінансового контролю і моніторингу способу життя НАЗК Анна Соломатіна оприлюднила листування зі співробітником Адміністрації президента Олексієм Горащенковим. Вона назвала його «смотрящим» за НАЗК і звинуватила керівництво агентства у фальсифікації перевірок електронних декларацій чиновників.

За даними Соломатіної, у НАЗК використовують е-декларуваннядля покривання чиновників, лояльних до влади, розправи над незгодними та з метою особистого збагачення голови Наталії Корчак та членів НАЗК. За її словами, результати перевірок фальсифікуються так, як це потрібно керівництву.

Справу тоді почала розслідувати Служба безпеки України.

У Корчак спростували всі звинувачення Соломатіної та позвалися на неї до суду.