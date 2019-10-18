НАБУ буде просити суд заарештувати Гладковського із заставою у кілька десятків мільйонів гривень
За словами джерела у НАБУ, судове засідання для обрання запобіжного заходу Гладковського може відбудуться ще в п'ятницю
Національне антикорупційне бюро має намір просити Вищий антикорупційний суд взяти під варту колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського з альтернативою внесення застави в розмірі кілька десятків млн гривень. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, передають Українські новини.
«Арешт і заставу попросимо», - сказав співрозмовник агентства.
За словами джерела у НАБУ, судове засідання для обрання запобіжного заходу Гладковського може відбудуться ще в п'ятницю.
Співрозмовник зазначив, що застава буде обчислюватися десятками мільйонів гривень.
Точної суми альтернативного заходу він не повідомив.
Як повідомлялось, 18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру в зловживаннях та декларування недостовірної інформації.
Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.
У НАБУ зазначили, що Гладовського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).
За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.