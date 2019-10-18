НАБУ буде просити суд заарештувати Гладковського із заставою у кілька десятків мільйонів гривень



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Колишній перший заступник РНБО Олег Гладковський до 2014 року мав прізвище Свинарчук

За словами джерела у НАБУ, судове засідання для обрання запобіжного заходу Гладковського може відбудуться ще в п'ятницю

Національне антикорупційне бюро має намір просити Вищий антикорупційний суд взяти під варту колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського з альтернативою внесення застави в розмірі кілька десятків млн гривень. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах, передають Українські новини.

«Арешт і заставу попросимо», - сказав співрозмовник агентства.

За словами джерела у НАБУ, судове засідання для обрання запобіжного заходу Гладковського може відбудуться ще в п'ятницю.

Співрозмовник зазначив, що застава буде обчислюватися десятками мільйонів гривень.

Точної суми альтернативного заходу він не повідомив.

Як повідомлялось, 18 жовтня НАБУ повідомило Гладковському про підозру в зловживаннях та декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ зазначили, що Гладовського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.