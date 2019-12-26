Генпрокуратура провела слідчий експеримент зі свідком у «справі Майдану»



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Певні слідчі дії в провадженнях щодо подій на майдані Незалежності в Києві в 2013-2014 роках проводять прокурори ГПУ

Експеримент проходив з метою підтвердження показань інших свідків щодо пострілів в сторону готелю «Україна» з місця, де перебували правоохоронці

Прокурори ГПУ провели слідчий експеримент у провадженні за фактом перешкоджання мирним акціям протесту у листопаді 2013 р. – лютому 2014 року на Майдані Незалежності.

Про це сьогодні повідомила пресслужба Генпрокуратури.

«Прокурори ГПУ 24 грудня 2019 року провели слідчий експеримент за участю свідка у кримінальному провадженні за фактами перешкоджання проведенню зборів та мітингів у листопаді 2013 – лютому 2014 року на Майдані Незалежності в м. Києві з метою підтвердження показань інших свідків щодо пострілів в сторону готелю «Україна» з місця, де перебували правоохоронці», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процесуальне керівництво у цьому провадженні здійснює створений у ГПУ департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 – 2014 рр.

У зв’язку з передачею слідства від Генеральної прокуратури України до уповноважених органів досудового розслідування (за законом прокуратура втратила функцію слідства з 20 листопада 2019 року) певні слідчі дії в провадженнях щодо подій на майдані Незалежності в Києві в 2013-2014 роках проводять прокурори ГПУ.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України заявила, що винними в справах Євромайдану визнані 59 людей.

«Загалом правоохоронними органами України у провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, з них: 48 високопосадовцям, 228 правоохоронцям, у тому числі 27 слідчим, 20 прокурорам та 23 суддям. Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винними 59 осіб, щодо 46 з них ухвалено обвинувальні акти», - заявили в ГПУ.

У ГПУ підрахували, що під час подій Євромайдану постраждали 2 442 людини. З них – 1 721 цивільна особа та 721 правоохоронець.

Нагадаємо, 18 листопада ДБР створило спеціальний підрозділ із розслідування справ Майдану.