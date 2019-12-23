ЗМІ: ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі Майдану, готують на обмін
24 грудня має відбутися суд, де колишнім беркутівцям можуть змінити запобіжний західКолишніх беркутівців, яких звинувачують у розстрілах людей на Майдані, готують на обмін: їх планують передати так званим «ЛДНР». Про це з посиланням на два джерела, що стосуються судової справи, повідомляє Hromadskeв понеділок, 23 грудня.
Ексберкутівцям готують зміну запобіжного заходу, про що повинні подбати прокурори, так як відповідне розпорядження вони отримали від керівництва Генпрокуратури, пише видання.
Судове засідання у справі про вбивство 48 і поранення 80 осіб на вулиці Інститутській має відбутися вже завтра, на ньому прокурорів і зобов'яжуть змінити запобіжний захід обвинуваченим.
Адвокат одного з беркутівців - Олега Янишевського - Штефан Решко сказав у коментарі журналістам, що він цю інформацію дізнався зі ЗМІ.
«Ми дізналися зі ЗМІ, з нами ніхто не консультувався, нам ніхто не повідомляв, але якщо нам запропонують зміну запобіжного - я буду за - як адвокат. Мій підзахисний був проти обміну, але я не виключаю, що він може переглянути свою позицію», - сказав Решко.
Суддя у справі про розстріли на Майдані Сергій Д'ячук сказав ЗМІ, що вперше чує про обмін.
«Завтра у нас не обговорюється питання зміни запобіжного заходу», - заявив він.
Видання також зазначає, що «ЛНР» у 2016 році запрошувала п'ятьох екс-беркутівців у свої списки на обмін, але в коментарі українським ЗМІ вони говорили, що неготові на обмін.
Раніше стало відомо, що Україна домовилася про обмін ув’язненими до Нового року.
Згодом представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що списки ще «дошліфовуються».