ЗМІ: ексберкутівців, обвинувачених у розстрілі Майдану, готують на обмін



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Обвинувачені, колишні «беркутівці»: Сергій Зінченко, Павло Аброськін та Сергій Тамтура на лаві підсудних Святошинського райсуду Києва, 14 листопада 2017 року Фото: Громадське

24 грудня має відбутися суд, де колишнім беркутівцям можуть змінити запобіжний захід

Колишніх беркутівців, яких звинувачують у розстрілах людей на Майдані, готують на обмін: їх планують передати так званим «ЛДНР». Про це з посиланням на два джерела, що стосуються судової справи, повідомляє Hromadske в понеділок, 23 грудня.

Ексберкутівцям готують зміну запобіжного заходу, про що повинні подбати прокурори, так як відповідне розпорядження вони отримали від керівництва Генпрокуратури, пише видання.

Судове засідання у справі про вбивство 48 і поранення 80 осіб на вулиці Інститутській має відбутися вже завтра, на ньому прокурорів і зобов'яжуть змінити запобіжний захід обвинуваченим.

Адвокат одного з беркутівців - Олега Янишевського - Штефан Решко сказав у коментарі журналістам, що він цю інформацію дізнався зі ЗМІ.

«Ми дізналися зі ЗМІ, з нами ніхто не консультувався, нам ніхто не повідомляв, але якщо нам запропонують зміну запобіжного - я буду за - як адвокат. Мій підзахисний був проти обміну, але я не виключаю, що він може переглянути свою позицію», - сказав Решко.

Суддя у справі про розстріли на Майдані Сергій Д'ячук сказав ЗМІ, що вперше чує про обмін.

«Завтра у нас не обговорюється питання зміни запобіжного заходу», - заявив він.

Видання також зазначає, що «ЛНР» у 2016 році запрошувала п'ятьох екс-беркутівців у свої списки на обмін, але в коментарі українським ЗМІ вони говорили, що неготові на обмін.

Раніше стало відомо, що Україна домовилася про обмін ув’язненими до Нового року.

Згодом представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Валерія Лутковська заявила, що списки ще «дошліфовуються».