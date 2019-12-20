Суд у справі вбивства людей під час Євромайдану допитає Кличка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва ВІталій Кличко був одним із активних учасників мітингів Євромайдану

Допит Віталія Кличка заплановано на 24 грудня

19 грудня Святошинський районний суд Києва оголосив перерву до 24 грудня 2019 року у справі про вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану.

Наразі у справі триває допит свідків.

24 грудня суд планує допитати як свідка мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомляє Судова влада України.

«24 грудня 2019 року об 11:30 в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, відбудеться судове засідання у справі про вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану (єдиний унікальний номер справи 759/3498/15-к)», - йдеться у повідомленні Святошинського районного суду Києва.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України заявила, що винними в справах Євромайдану визнані 59 людей.

«Загалом правоохоронними органами України у провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, з них: 48 високопосадовцям, 228 правоохоронцям, у тому числі 27 слідчим, 20 прокурорам та 23 суддям. Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винними 59 осіб, щодо 46 з них ухвалено обвинувальні акти», - заявили в ГПУ.

У ГПУ підрахували, що під час подій Євромайдану постраждали 2 442 людини. З них – 1 721 цивільна особа та 721 правоохоронець.

Нагадаємо, 18 листопада ДБР створило спеціальний підрозділ із розслідування справ Майдану.

Читайте також: