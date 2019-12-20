Суд у справі вбивства людей під час Євромайдану допитає Кличка
Допит Віталія Кличка заплановано на 24 грудня
19 грудня Святошинський районний суд Києва оголосив перерву до 24 грудня 2019 року у справі про вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану.
Наразі у справі триває допит свідків.
24 грудня суд планує допитати як свідка мера Києва Віталія Кличка. Про це повідомляє Судова влада України.
«24 грудня 2019 року об 11:30 в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, відбудеться судове засідання у справі про вбивства людей 20 лютого 2014 року під час Євромайдану (єдиний унікальний номер справи 759/3498/15-к)», - йдеться у повідомленні Святошинського районного суду Києва.
Нагадаємо, Генеральна прокуратура України заявила, що винними в справах Євромайдану визнані 59 людей.
«Загалом правоохоронними органами України у провадженнях цієї категорії повідомлено про підозру 445 особам, з них: 48 високопосадовцям, 228 правоохоронцям, у тому числі 27 слідчим, 20 прокурорам та 23 суддям. Скеровано до суду 195 обвинувальних актів стосовно 298 осіб. У вчиненні злочинів судами визнано винними 59 осіб, щодо 46 з них ухвалено обвинувальні акти», - заявили в ГПУ.
У ГПУ підрахували, що під час подій Євромайдану постраждали 2 442 людини. З них – 1 721 цивільна особа та 721 правоохоронець.
Нагадаємо, 18 листопада ДБР створило спеціальний підрозділ із розслідування справ Майдану.