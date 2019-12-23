У прокуратурі кажуть, що не проситимуть суд звільнити колишніх беркутівців задля обміну



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Обвинувачені, колишні «беркутівці» Олександр Маринченко (ліворуч) та Олег Янішевський на лаві підсудних Святошинського райсуду Києва, 14 листопада 2017 року Фото: Громадське

24 грудня у Києві має відбутися суд, де слухатиметься справа колишніх беркутівців

Прокурор у справі розстрілів на Інститутській Олексій Донський заперечив, що сторона обвинувачення клопотатиме в суді про звільнення з СІЗО п’ятьох колишніх беркутівців, які є обвинуваченими у цій справі.

Завтра, 24 грудня, у Святошинському суді відбудеться чергове засідання у справі. ЗМІ запитали Донського, чи клопотатимуть прокурори про зміну запобіжного заходу для п’ятьох екс-берктуівців.

«Ні я, ні інші прокурори в цій справі не будуть клопотати про зміну запобіжного заходу для обвинувачених, тому що для цього немає підстав», — відповів він.

Раніше два джерела, дотичних до судової справи про розстріли на Інститутській, розповіли журналістам, що з Генпрокуратури надіслали розпорядження прокурорам, аби вони клопотали про звільнення з-під варти фігурантів справи, щоби обміняти їх у бойовиків «ДНР» і «ЛНР» на полонених українців.

Нагадаємо, 23 грудня на переговорах у Мінську домовилися про обмін ув'язненими до кінця року.

Родини Героїв Небесної сотні вже звернулись до президента Зеленського з проханням не звільняти колишніх беркутівців для обміну.

Усі злочини, скоєні під час Революції Гідності, умовно об'єднані в одну велику «Справу Майдану», яка нараховує 89 кримінальних проваджень. У них, зокрема, розслідують вбивство 97 людей (84 мітингувальників та 13 силовиків).