Генпрокуратура скасувала слідчі дії щодо Ложкіна



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Колишній керівник Адміністрації президента Борис Ложкін

Адвокати Ложкіна прийшли в ГПУ за підозрою, але там передумали

Захисникам екс-глави Адміністрації президента Бориса Ложкіна у Генеральній прокуратурі повідомили про скасування слідчої дії щодо їхнього клієнта.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Ложкіна Марія Попова.

«Попри очевидні порушення порядку виклику нашого клієнта (до ГПУ - ред.) та з метою недопущення подальших маніпуляцій сьогодні ми прибули до прокуратори у визначений час. Однак слідчий повідомив про скасування слідчої дії у зв’язку із відсутністю повноважень», - написала Попова.

Вона повідомила, що адвокати Ложкіна, реагуючи на численні матеріали у ЗМІ «з очевидним політичним забарвленням» щодо розслідування справи бізнесмена Курченка, в якій фігурують прізвища Ложкіна, заступника глави Адміністрації президента Олексія Філатова і екс-голови Нацбанку Валерії Гонтаревої, надіслали до ГПУ десятки адвокатських запитів, клопотань і скарг, у яких вимагали пояснити статус їх клієнта у справі та сповістити про направлення йому процесуальних документів у передбачений законом спосіб.

«Натомість жодної відповіді по суті поставлених питань ми не отримали. Фактично, слідчі і прокурори більш охоче використовують засоби масової інформації для спілкування з нами та нашим клієнтом, ніж засоби, які передбачені процесуальним законодавством», - процитувала слова адвокатів Попова.

Прес-секретар також уточнила, що Ложкіна наразі в Україні немає.

Зазначимо, що наприкінці березня в ГПУ заявила про завершення розслідування справи щодо легалізації угрупованням Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича.

Водночас у ЗМІ з'явилася інформація, що окрім Курченка про підозру повідомили 12 високопосадовцям, серед яких екс-глава Адміністрації президента Борис Ложкін, екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарева та заступник глави Адміністрації президента Олексій Філатов. У ГПУ спростували цю інформацію.

11 квітня прокурор Генеральної прокуратури Костянтин Кулик звернувся до генпрокурора Юрія Луценка щодо відкриття кримінального провадження стосовно заступника генпрокурора Євгена Єніна, оскільки вважає, що той сприяв учасникам організованого злочинного угруповання бізнесмена Курченка.

Кулик, зокрема, заявив, що Єнін незаконно скасував підозри Ложкіну, Філатову та Гонтаревій.

Однак 22 квітня з'ясувалося, що на сайті ГПУ оприлюднені виклики Ложкіна, Філатова та Гонтаревої для вручення їм підозр і допиту.