Прокурори Кулика на прес-конференції відверто спотворювали факти - експерт



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Сьогоднішня прес-конференція Костянтина Кулика справила гнітюче враження, - Сазонов

Кулик під час прес-конференції не зміг навести факти, що підтверджували б звинувачення, - журналіст

Сьогодні під час прес-конференції в агенції УНІАН слідча група заступника голови департаменту Генеральної прокуратури Костянтина Кулика відверто перекрутила факти, намагаючись обґрунтувати підозри оточенню Петра Порошенка. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Кирило Сазонов.

«Сьогоднішня прес-конференція Костянтина Кулика справила гнітюче враження. Кулик разом з підлеглими вийшов на обід і виявився в прес-центрі УНІАН, що належить одному олігарху, з яким Кулик, звичайно ж, не зустрічався три тижні тому в Ізраїлі. Кулик прийшов, щоб зачитати скаргу, звинувативши одного із заступників Генпрокурора в тому, що йому заважають працювати. На конкретні питання відповідати відмовився. Кілька разів уникнув питання - а як же так сталося, що виписані їм за пару днів до першого туру виборів підозри Ложкіну, Гонтаревій та Філатову опинилися у журналістів одного з телеканалів. Порадив звернутися за поясненнями до прес-служби Генпрокуратури. Але найцікавіше: прямо на прес-конференції почала валитися доказова база, зібрана підлеглими Кулика проти людей, які за збігом обставин є особистими ворогами олігарха, з яким Кулик, звичайно ж, не зустрічався в Ізраїлі ...», - зазначає Сазонов.

Експерт підкреслює, що Кулик, який підписав підозри, під час прес-конференції не зміг навести факти, що підтверджували б звинувачення.

«На питання - чим підтверджуються підозри Гонтаревій і її колишнім колегам, Кулик передав слово своєму підлеглому - прокурору Лупу. І той заявив, що підозри проти Гонтаревої підтверджуються якимись судовими рішеннями, згідно з якими операції між «Аграрним фондом» і «Брокбізнесбанком» є фіктивними і визнані недійсними. Про судові рішення, де стверджується абсолютно протилежне, йому нічого не відомо. Наводжу інформацію з відкритих джерел. У 2014 році питання законності чи незаконності угод розглядався в господарських судах («Аграрний фонд» оскаржував право на ОВДП, які були предметом угоди, у Нацбанку). Справа пройшла три інстанції. У грудні 2014 року Вищий господарський суд України прийняв остаточне рішення, визнавши, що в угодах, які компанія Гонтаревої укладала як брокер між «Аграрним фондом» і «Брокбізнесбанком», відсутні протиправні дії і будь-який склад злочину. Сам Лупу з 2014 року займається досудовими розслідуваннями щодо «Аграрного фонду». Про його обізнаності (а відповідно, про обізнаність всієї слідчої групи) про наявність рішення ВГСУ, в якому дії брокера визнані законними - сумнівів бути не може. Про це свідчить постанова Печерського суду від 29 жовтня 2014 року, де Лупу (судячи з тексту винесеного рішення) був присутній. Чому тоді прокурор з групи Кулика заявляє, що ні про яке рішення господарського суду йому не відомо?»- пише Сазонов.

На думку експерта, заяви учасників «слідчої групи» на прес-конференції свідчать, що підозри проти Гонтаревої і її колишніх партнерів сфабриковані і будуються на абсолютно недостовірних фактах.

«Очевидно, що олігархові, з яким Кулик не зустрічається в Ізраїлі, не терпиться звести рахунки за націоналізацію Приватбанку. І «куликівська група» в ГПУ цю задачу старанно виконує», - зазначив політолог.

Як заявив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко, Кулик виносив підозри необґрунтовано і з порушенням законодавства. «Хочу наголосити, що перевіркою вже встановлено, що зміни до ЄРДР вносилися прокурором Куликом близько 5-ї ранку 28 березня поточного року. Внесення змін і, так званих підозр, заготовлених невідомими особами, свідчить про наявний факт порушення, а саме статей 276-278 КПК України. Більше того, документи (докази), на яких повинні ґрунтуватися повідомлення про підозри, примірники та копії цих повідомлень взагалі відсутні в матеріалах кримінального та наглядового проваджень», – зазначає Лисенко.