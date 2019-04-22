Команду Порошенка викликають на цьому тижні в Генпрокуратуру щодо справи Курченка



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Ложкіна, Гонтареву та Філатова викликають як підозрюваних

Генеральна прокуратура викликає для вручення підозр і допиту екс-голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна, заступника глави АП Олексія Філатова та екс-голову Нацбанку Валерію Гонтареву.

Повістки для них оприлюднені на сайті ГПУ.

В березні у прокуратурі говорили, що підозри для оточення президента Петра Порошенка були складені незаконно, а доказів злочинів Гонтаревої, Ложкіна і Філатова у слідства немає.

Кожного з них викликають «у якості підозрюваного».

У документах зазначений номер кримінального провадження, в яких, фігурують представники президентського оточення.

Йдеться про справу олігарха-втікача Сергія Курченка, підозрюваного у масштабних розкраданнях (№12013220540000400 від 31 січня 2013).

Усіх їх підозрюють за ч. 2 ст. 256. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності (дії, вчинені службовою особою або повторно). Підозра Гонтаревій стосується крім цього ч.5 ст.191 КК Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (дії, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою). Філатову і Ложкіну підозра стосується – ч.3 ст.209 КК Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі).

Усіх трьох викликають на 23 та 25 квітня. На документах зазначено, що вони були підписані 18 квітня.

На сайті ГПУ також опубліковані аналогічні повістки для екс-міністра екології Миколу Злочевського та співвласника інвесткомпанії ICU Костянтина Стеценка.

Нагадаємо, в кінці березня 2019 року Генпрокуратура вже повідомляла, що завершила розслідування щодо українського бізнесмена Курченко, який підозрюється в скоєнні ряду злочинів в складі угруповання побіжного екс-президента Януковича. Про підозри повідомлені 98 осіб, в тому числі 12 посадовців міністерств і відомств.

Тоді ж ГПУ в рамках цієї справи оголосила підозри Борису Ложкіну, Валерії Гонтаревій, Миколі Злочевському та Олексію Філатову. Заступник голови департаменту міжнародно-правового співробітництва в ГПУ, голова відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Костянтин Кулик заявив, що вони є фігурантами справи Курченка.

Але пізніше в ГПУ заперечили про оголошення підозр цим особам, тому що не можна це робити пошто, а треба вручати особисто.

Як повідомлялось, у своєму недавньому інтерв'ю Ігор Коломойський сказав, що Порошенко надсилав до нього Бориса Ложкіна з тим, що «хоче спокутувати свою провину за неправильну приватизацію» «Приватбанку». Борис Ложкін в Facebook спростував цю заяву олігарха.

Джерело: Українська правда