Президент виключив Насірова, Гонтареву й Данилюка із Нацради реформ



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Порошенко ввів до складу членів Нацради реформ Маркарову, Марченка і Смолія

Президент України Петро Порошенко ввів до складу Національної ради реформ в.о. міністра фінансів України Оксану Маркарову, заступника глави Адміністрації Президента України Сергія Марченка та главу НБУ Якова Смолія.

Про це йдеться в указі №281/2018, опублікованому на сайті Глави держави.

«Увести до складу членів Національної ради реформ, які беруть участь в її роботі з усіх питань, таких осіб: Маркарову Оксану Сергіївну - першого заступника міністра фінансів України; Марченка Сергія Михайловича - заступника глави Адміністрації Президента України, поклавши на нього виконання обов'язків секретаря Національної ради реформ; Смолія Якова Васильовича - голову Національного банку України (за згодою)», - йдеться в документі.

Також Президент цим указом виводить зі складу членів Національної ради реформ Бориса Ложкіна, звільнивши його від виконання обов’язків заступника голови Національної ради реформ, Дмитра Шимківа, звільнивши його від виконання обов'язків секретаря Національної ради реформ, екс-главу НБУ Валерію Гонтареву, екс-міністра фінансів Олександра Данилюка, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову, екс-керівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, нардепа Сергія Рибалку.

Як повідомлялося, 7 червня Верховна Рада звільнила Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України 254 голосами.

Кабмін призначив в.о. міністра фінансів Оксану Маркарову, яка до цього була заступником міністра фінансів.